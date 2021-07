Yulimar Rojas llega a Tokio "con ganas de darlo todo"

La atleta venezolana Yulimar Rojas, gran favorita al oro olímpico en el triple salto, llegó este sábado a Tokio "con ganas de darlo todo" después de los problemas de vuelos que le impidieron asistir el viernes a la ceremonia de apertura de los Juegos, donde inicialmente era la abanderada, confirmó el Comité Olímpico Venezolano (COV).

"Estoy muy contenta de estar aquí en Tokio, de estar en mis segundos Juegos Olímpicos, con ganas de darlo todo y de dejar a mi país en alto", comentó Rojas en un vídeo enviado a la prensa por su equipo.

"Estoy muy contenta con todo el apoyo que estoy recibiendo de parte de todos, incluyo a todo el mundo y todos los mensajes que me llegan. Me ponen muy feliz y me motivan. Estoy contentísima de sentir esta adrenalina y de compartir con mis compañeros", apuntó.

Yulimar Rojas tenía previsto inicialmente estar el viernes en la apertura en el estadio Olímpico, pero problemas en su largo viaje impidieron ese momento tan especial.

"Yulimar tuvo algunos inconvenientes con el vuelo, hoy arriba al país y eso también le va a dar a la selección nacional un empuje y dinamismo. Ella es una esperanza en estos Juegos Olímpicos", había señalado a primera hora del día en Japón el presidente del Comité Olímpico Venezolano (COV), Eduardo Álvarez, en la zona mixta de las instalaciones olímpicas de esgrima.

La triplista estrella iba a ser la abanderada nacional en la ceremonia de apertura, pero finalmente los problemas de vuelos lo impidieron y fue reemplazada en ese honor por la judoca Karen León, que fue la que acompañó al karateca Antonio Díaz.

- "Espíritu olímpico" -

"Me hubiera gustado estar en la inauguración. Vi que todo salió de maravilla, que los muchachos desfilaron con esa gallardía que se le considera a todo venezolano. Aquí estamos, ya estamos en Tokio y ahora a seguir enfocados y a esperar el día para dar lo mejor", apuntó.

Según el COV, Rojas señaló que no importa la identidad de la portadora de la tricolor sino que la persona que lleve la bandera lo haga con "responsabilidad, pasión y disciplina".

"Ese es el espíritu olímpico", afirmó Álvarez para aplaudir a la estrella nacional.

Yulimar Rojas, plata olímpica en Rio-2016, vigente doble campeona mundial al aire libre y segunda mejor de la historia en su prueba (con una marca personal de 15,43 metros), aspira además en Tokio-2020 a quebrar el récord mundial de la ucraniana Inessa Kravets (15,50 metros desde 1995).

El estreno de Rojas en el atletismo de Tokio-2020 será en el primer día de su deporte, el viernes 30, con la ronda de clasificación. La final del triple salto femenino está programada para dos días más tarde, el domingo 1 de agosto.

