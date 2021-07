Virginia Troconis incondicional (y nerviosa) fan de su marido, Manuel Díaz 'El Cordobés'

01-01-1970 Virginia Troconis en una imagen de archivo de Europa Press.. MADRID, 24 (CHANCE) Tarea complicada la de ser esposa de un torero, si no que se lo digan a Virginina Troconis. Fan incondicional de su marido, Manuel Díaz 'El Cordobés', para la venezolana sigue siendo un trago difícil, no exento de nervios, acudir cada tarde a la plaza de toros. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



Tarea complicada la de ser esposa de un torero, si no que se lo digan a Virginina Troconis. Fan incondicional de su marido, Manuel Díaz 'El Cordobés', para la venezolana sigue siendo un trago difícil, no exento de nervios, acudir cada tarde a la plaza de toros.



El coso de Fuengirola recibía la tarde de ayer, medidas anti coronavirus mediante, un cartel de lujo compuesto por Lea, El Cordobés y El Fandi. Los diestros no defraudaron y supieron sacar rendimiento a la corrida de Rocío de la Cámara. Mientras, en el tendido no podía faltar una espectadora de excepción como es Virginia Troconis, quien acudió a la localidad malagueña junto a su hija, Triana.



A la llegada a la plaza, Virginia, vestida con favorecedor vestido blanco con aplicaciones de cristal, se mostró visiblemente nerviosa y no ocultó su preocupación, sentimiento que la invade cada vez que su marido tiene que jugarse la vida poniéndose delante de un toro. Afortunadamente en esta ocasión, la modelo contó con el apoyo de su hija, Triana, quien también quiso ver a su padre sobre el ruedo de Fuengirola.



Madre e hija accedieron apresuradamente a la plaza de toros. Lo hicieron cogidas del brazo y sin poder articular palabras. Solo Virginia, cuando le preguntaron si estaba nerviosa y con ganas de ver a Manuel, asintió con la cabeza.