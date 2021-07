Una de cal y una de arena para el boxeo argentino en arranque de Tokio-2020

En busca de una medalla olímpica en boxeo que se le resiste desde hace 25 años, el equipo de Argentina comenzó su participación en Tokio-2020 con la victoria del joven peso pluma Mirco Cuello y la derrota del welter Brian Arregui.

Cuello, de 20 años, derrotó al alemán Hamsat Shadalov por una decisión dividida (3-2) en la primera jornada de combates en la arena Kokugikan de Tokio.

El santafesino remontó un combate que había comenzado perdiendo en el primer asalto frente a un Shadalov que no pudo resistir las ofensivas de su rival.

El alemán, de 22 años, llegó a poner una rodilla en el suelo al intentar conectar un potente derechazo durante el apretado final.

Ambos boxeadores reclamaron el triunfo con el brazo alzado pero tres jueces dieron la victoria al argentino por dos al alemán.

Cuello enfrentará el miércoles en los octavos de final del peso pluma (52-57 kg) al tailandés Chatchai -Decha Butdee, que previamente derrotó al inglés Peter McGrail por decisión unánime.

- "No lo voy a olvidar nunca" -

Posteriormente otro de los cinco integrantes del equipo de boxeo argentino, Brian Arregui, cayó por 3-2 ante el estadounidense Delante Johnson en un combate de peso welter (63-69 kg).

"Fue una pelea decepcionante para mí mismo porque no estuve bien como otras veces y más para una primera pelea en unos Juegos Olímpicos", lamentó Arregui en declaraciones a la AFP.

"Fue una experiencia muy mala que no voy a olvidar nunca pero ya pasó, no podemos revertir nada", afirmó.

El primer asalto estuvo marcado por el boxeo defensivo de ambos púgiles guardando las distancias a la espera de alguna oportunidad franca.

Johnson se llevó el primer asalto por 3-2 y Arregui regresó al ring con una mentalidad mucho más agresiva en busca de los puntos.

En el segundo asalto Arregui hizo hincar la rodilla con un derechazo al peleador de Cleveland pero finalmente los jueces se decantaron por el solvente trabajo de Johnson.

Aunque la emoción le llevaba a alzar el brazo como ganador, el argentino prefirió después hacer un ejercicio de autocrítica sobre su actuación.

"No tengo nada que decir contra el fallo, no estoy conforme con el trabajo que hice. Estaba muy atado me faltó soltarme un poco más", reconoció Arregui, que recibió una invitación a Tokio tras la baja del venezolano Gabriel Maestre.

El boxeo ha sido la disciplina que más medallas olímpicas le ha dado a Argentina pero la última vez que un púgil de ese país subió al podio de unos Juegos fue en Atlanta-1996, cuando Pablo Chacón compartió el bronce con un joven Floyd Mayweather.

Además de Cuello, los otros tres boxeadores argentinos en Tokio son Ramón Quiroga (52 kg), Francisco Verón (75 kg) y Dayana Sánchez (60 kg).

"Tengo una fe ciega en los cuatro", recalcó Arregui.

