Remueven a jefe de unidad anticorrupción de Guatemala, levanta críticas de EEUU

Imagen de archivo. Protesta exigiendo la renuncia del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, en Ciudad de Guatemala, Guatemala. 28 de noviembre de 2020. REUTERS/Luis Echeverria

Por Sofia Menchu

CIUDAD DE GUATEMALA, 23 jul (Reuters) -La fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, removió el viernes al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Sandoval, quien dijo que impugnará su destitución, la cual levantó críticas de Estados Unidos.

La remoción del titular de la FECI, a quien Porras acusó de constantes abusos y atropellos a su despacho, fue vista como un movimiento que podría seguir debilitando la lucha contra la corrupción en el país centroamericano.

La FECI fue creada para trabajar las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), un ente de Naciones Unidas que fue disuelto en 2019 durante el gobierno del presidente Jimmy Morales. Tras el fin de la CICIG, la FECI le tomó la posta investigando la podredumbre en Guatemala.

"Soy el último de una cadena de fiscales que han sufrido las consecuencias por buscar la verdad y la justicia", dijo Sandoval en una conferencia de prensa, en la que hizo un recuento de su relación con Porras y describió las diferencias que tuvieron en diversos casos sobre corrupción.

"No soy el primero y lastimosamente no voy a ser el último (fiscal despedido) ... Yo no pasé ningún trámite para tener mi destitución y la impugnaré", añadió Sandoval, quien estuvo acompañado del procurador de derechos humanos guatemalteco, Jordán Rodas, quien pidió la renuncia de la fiscal general.

Sandoval además acusó a Porras de pedirle a la FECI que solicitara su opinión sobre cualquier caso que involucrara al gobierno actual.

Cuando asumió el cargo como presidente en enero de 2020, el presidente Alejandro Giammattei se comprometió a luchar contra la corrupción.

Sin embargo, no reemplazó a la CICIG; el Congreso, -dominado por sus aliados- se negó a nombrar a una jueza dedicada a la lucha contra la corrupción como presidenta de la Corte de Constitucionalidad y ha criticado abiertamente el trabajo de Sandoval.

"Ante los constantes abusos y frecuentes atropellos de los cuales el Ministerio Público ha sido objeto (...) y ante la inminente falta de confianza en la relación, hoy se ha terminado el vínculo laboral", dijo la fiscal general en el comunicado.

Sandoval ha sido reconocido internacionalmente por su lucha contra la corrupción ya que la FECI fue la única unidad que se quedó investigando y litigando casos contra exfuncionarios, expresidentes y empresarios de Guatemala. El abogado ha sido denunciado por muchos a quienes acusó de corrupción.

El despido fue criticado por funcionarios estadounidenses, incluida la subsecretaria de Estado en funciones, Julie Chung, quien calificó la acción como "un revés significativo para el Estado de Derecho" y dijo que era esencial que la FECI permaneciera intacta.

"Contribuye a la percepción de un esfuerzo sistémico para socavar a quienes se sabe que luchan contra la corrupción", dijo Chung en Twitter. "Las autoridades guatemaltecas deben garantizar su seguridad", agregó, uniéndose a otros funcionarios estadounidense que han mostrado su preocupación.

En tanto, Juan González, uno de los principales asesores del presidente estadounidense Joe Biden para América Latina, también manifestó su rechazo. "No se a que está jugando Fiscal Porras, pero con cada día es más obvio que no es al Estado de Derecho. El pueblo de Guatemala merece (algo) mejor", dijo en Twitter.

(Reporte de Sofía Menchú; Editado por Diego Oré y Abraham González)