Paula Badosa remonta ante Mladenovic y se mete en segunda ronda de Tokio-2020

El tenista española Paula Badosa (N.29) remontó ante la francesa Kristina Mladenovic (N.63) para avanzar a la segunda ronda del torneo de tenis de Tokio-2020, este sábado en la capital nipona.

La joven Badosa, 23 años y cuartofinalista en el último Roland Garros, perdió el primer set en el 'tie break', pero dominó con claridad las otras dos mangas para acabar imponiéndose por 6-7 (4/7), 6-3 y 6-0.

"Ella ha jugado muy bien, pero las condiciones han sido muy duras y creo que se le ha notado al final que le ha afectado más el calor", declaró Badosa en la zona mixta.

Respecto al clima que se están encontrando en Tokio, la española aseguró: "Creo que nunca jugué en unas condiciones tan extremas (...) El calor es muy duro, pero lo que más me mata, al menos en mi caso, es la humedad, te deja muy agotado y más cansado físicamente".

No obstante, "creo que me adapté muy bien, luché todo el partido y al final he jugado a un muy buen nivel".

La jugadora nacida en Nueva York tendrá como rival en segunda ronda a una de las favoritas, la polaca Iga Swiatek (N.8), ganadora de Roland Garros en 2020.

"Nos hemos entrenado muchas veces juntas y nos conocemos bien, pero es una Top 10 ganadora de Grand Slam y será un partido muy duro", pronosticó.

