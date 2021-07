Mohamed Katir, el atípico nuevo fenómeno del fondo español

Mohamed Katir El Haouzi, nacido hace 23 años en el norte de Marruecos y apasionado de la literatura, es el nuevo fenómeno del atletismo español. Tres récords nacionales entre junio y julio, justo antes de afrontar el reto de los 5.000 metros en los Juegos de Tokio, han dirigido los focos hacia su peculiar historia personal.

Su padre llegó a España en patera, jugándose la vida para alcanzar las costas de Andalucía en una precaria embarcación. Sobrevivió a la travesía y ese fue el prólogo a la vida de Mohamed, cuya madre es egipcia, en un nuevo país.

"Mi padre, igual que mi abuelo (que comenzó a trabajar siendo niño), fueron y son unos valientes. Ellos lucharon por conseguir una vida mejor para sus hijos, y gracias a esa lucha yo puedo decir que estoy aquí. O sea que me siento orgulloso y agradecido de su lucha", comentó en una entrevista con la AFP en el inicio de Tokio-2020.

Mohamed vivió en Marruecos hasta los 4 años, cuando la familia se reunió en España. Primero vivieron en Huesca, cerca de los Pirineos, antes de instalarse en Mula (Murcia), en el sur. Obtuvo la nacionalidad española en 2019.

"Prácticamente no tengo mucha historia con Marruecos, debido a que vine a España con poco más de 4 años, y obviamente con esa edad no te acuerdas de prácticamente nada de tu pasado. Tan solo sé que nací allí, pero poco más, ya que toda mi vida ha sido en España", señaló.

En los últimos dos meses, Katir ha pasado de ser un desconocido para el gran público a atraer la atención mediática, estableciendo nuevos récords de España sucesivamente en 5.000 metros (12:50.79), 1.500 metros (3:28.76) y 3.000 metros (7:27.64). Todo ellos en tres reuniones de la Liga de Diamante, el principal circuito de reuniones de atletismo.

El récord nacional de 3.000 metros -una distancia que no forma parte del programa olímpico- estaba hasta ese momento en poder de Isaac Viciosa desde hacía más de dos décadas.

Ese atleta, en declaraciones a la web Corredor, generó una enorme polémica al decir que le hubiera gustado que su plusmarca hubiera sido batida por alguien "con apellidos castellanos" e hizo una insinuación sobre un posible dopaje. Viciosa publicó luego una carta de disculpas a Katir.

"Yo paso totalmente de estas y otras polémicas, pues mi conciencia está muy tranquila. Ahora mismo estoy centrado al 100% en conseguir mis objetivos en los Juegos de Tokio y no entro en ningún tipo de polémicas de redes sociales", explicó Katir a la AFP.

"No soy nada rencoroso, no tengo ningún problema en perdonarle. O sea que tema cerrado", apuntó.

- "Trabajo, trabajo y trabajo" -

¿Cuáles son las posibilidades reales de Mo Katir en Tokio-2020?

"Yo en principio lo que quiero, y es mi primer objetivo, es conseguir estar en la final. Y una vez que esté en la final trataré de hacerlo lo mejor posible", señaló sobre los 5.000 metros, donde llega a Tokio-2020 con la cuarta mejor marca de la temporada.

Katir, que tiene como referentes del pasado a figuras como el marroquí Hicham El Guerrouj o el español Fermín Cacho, insiste en que la clave de su eclosión es "trabajo, trabajo y trabajo".

"Han sido muchos meses en altitud y trabajando casi en solitario en Sierra Nevada (sur de España). Solo los que lo hacen de una manera habitual saben lo duro que es. Pero al final creo que ha merecido la pena", explicó.

Junto a la preparación física, Mo Katir no descuida la mental y le gusta escribir o leer a grandes del siglo XX español como Federico García Lorca o Antonio Machado.

"Fue algo que me surgió de imprevisto en mis tiempos de concentraciones y de soledad. Un día empecé a escribir, y poco a poco fui dándome cuenta que lo que escribía me gustaba y me servía como de autorrelajación y motivación", afirma.

Su misión en Japón será escribir nuevas páginas en la historia del atletismo español.

