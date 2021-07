México buscará con sus socios latinoamericanos más vacunas para la región

Fotografía cedida por Secretaria de Relaciones Exteriores, del Subsecretario Maximiliano Reyes Zúñiga. EFE/ Secretaria de Relaciones Exteriores/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 23 jul (EFE).- México albergará este sábado una cumbre presencial de cancilleres de América Latina y el Caribe en la que se buscarán mecanismos para conseguir más vacunas contra la covid-19 para la región y se consensuará una postura común latinoamericana ante la próxima cumbre del G20.

"Buscaremos una postura común en materia de acceso a las vacunas y de recuperación económica que llevaremos al G20 como una posición latinoamericana", dijo este viernes a Efe Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería de México, país que ostenta la presidencia temporal de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Al menos 11 representantes de los 33 países confirmados al encuentro de la Celac ya se reunieron por separado con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el centro de Ciudad de México.

Ebrard recibió, entre otros, a la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez; y los cancilleres de Argentina, Felipe Solá; de Chile, Andrés Allamand; de Cuba, Bruno Rodríguez; de Bolivia, Rogelio Mayta; y de Ecuador, Mauricio Montalvo.

"Han sido todas las reuniones con muy buen ánimo y fructíferas, hablando mucho sobre la necesidad de intercambiar la dotación de vacunas en la región y sobre todo agradeciendo a ellos su presencia y ellos encomiando el liderazgo de México en este foro", reveló el subsecretario mexicano.

EN BÚSQUEDA DE VACUNAS

El Gobierno de México ha jugado un papel activo ante la ONU, donde tiene un asiento en el Consejo de Seguridad, para reclamar vacunas contra la covid-19 para Latinoamérica y el Caribe, además de que cerró un acuerdo con Argentina para distribuir fármacos de AstraZeneca para sus vecinos.

El funcionario mexicano explicó que quieren "incrementar la producción de AstraZeneca", cuyo principio activo se produce en Argentina para luego ser envasado en México, que luego distribuye las vacunas por la región.

Además de esta distribución, México ha donado durante las últimas semanas dos millones de dosis a Guatemala, Honduras, El Salvador, Paraguay, Jamaica y Bolivia, y tiene previsto enviar dosis a Haití, país que tuvo apenas la semana pasada acceso por primera vez a vacunas anticovid.

"La distribución de vacunas Covax (mecanismo de la ONU), al que muchos países se acogieron, no ha sido eficiente. Ha quedado mal porque no le han surtido los laboratorios", lamentó Reyes.

CONMEMORAR A BOLÍVAR

La reunión de la Celac estará precedida por un acto para conmemorar el 238 natalicio del libertador suramericano Simón Bolívar en el que participará el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

El evento busca dotar de una perspectiva latinoamericana los festejos organizados este año por los 200 años de la independencia de México (1821) y los 500 años de la conquista (1521).

"El presidente López Obrador nos ha mandatado restaurar el papel de liderazgo de México en la región y Bolívar es el libertador de las Américas reconocido históricamente por prácticamente la totalidad de los países del continente", expresó el subsecretario.

Además, Reyes recordó que el Congreso de México otorgó en el siglo XIX la ciudadanía mexicana a Bolívar (Caracas, 1783), a quien el subsecretario consideró "un mexicano por adopción que merece ser recordado".

VENEZUELA NO ESTÁ EN LA AGENDA

La cumbre llega después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asegurara el jueves que está listo para sentarse a negociar con la oposición en México tras las fallidas negociaciones de 2019.

Sin embargo, el subsecretario mexicano aseguró que este tema no estará en la agenda de la cumbre de la Celac, en la que participará el Gobierno venezolano.

"Lo que hemos dicho nosotros con respecto a Venezuela es que cuando ellos estén listos, México ofrece garantías de secresía, seguridad, confidencialidad, neutralidad y de eficacia diplomática. No ha habido más que eso. No es nuevo", expresó Reyes.

El funcionario recordó que "México siempre se ha mostrado garante de ser anfitrión del diálogo entre los países que tengan algún tipo de conflicto en su interior".

Ante la crisis social y política de Venezuela, el presidente López Obrador siempre ha hecho énfasis en los principios establecidos en la Constitución mexicana de no intervención en otros países y de solución pacífica de controversias.