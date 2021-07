La particular celebración de Antonio David Flores tras el triunfo de Olga Moreno: lágrimas de emoción y rabia contenida

24-07-2021 Antonio David Flores celebra de una manera muy particular el triunfo de Olga Moreno en 'Supervivientes' SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 24 (CHANCE)



Han sido meses muy duros, pero por fin, tras la tormenta la calma comienza a dibujarse en la familia Flores Moreno. Gracias al triunfo de Olga Moreno en 'Supervivientes', Antonio David Flores ha recibido el respiro que necesitaba desde que en el mes de marzo fuera enviado al paro con su despedido de 'Sálvame', el cual coincidió con la emisión de la serie documental de Rocío Carrasco, 'Rocío contar la verdad para seguir viva'. Cuatro meses después, el exguardia civil tiene un motivo de alegría que no ha dudado en celebrar de una manera muy particular.



Al finalizar la gala de 'Supervivientes 2021', en la que Olga se alzó con el codiciado cheque, Antonio David se dio un esperado baño de multitudes. Bebiendo champán a morro, el padre de los hijos de Rocío Carrasco verbalizó cómo se sentía en ese momento "Estoy orgulloso y muy emocionado". Unas palabras que dieron paso a toda una declaración de intenciones: "no reproches nada porque esa es la gente que ha hecho ganado a Olga. Respeta para que te respeten. Ese es el principio", aseveró Antonio David dejando entrever la rabia contenida que ha guardado durante todo este tiempo.



Pero no era noche para regodearse en los reproches y, suscribiendo el dicho 'es de bien nacido ser agradecido', el excolaborador televisivo también quiso sacar su talante más afable en un momento tan especial para él y su familia. De esta manera agradeció el apoyo que ha recibido su mujer tras su paso por el concurso: "quiero agradecer a toda la marea azul, porque la marea azul ha sido la que ha hecho que Olga sea esta noche ganadora de Supervivientes".



Tras estas palabras de agradecimiento, Antonio David quiso dejar constancia, una vez más, de la satisfacción que le produce tener la familia que tiene "orgulloso de mi familia, orgulloso del concurso que ha hecho Olga, de los compañeros que han estado con ella durante el todo el concurso y en la final y agradecido a toda España que ha votado a Olga. Estoy súper emocionado". Con esta emoción y la rabia contenida relegada a un segundo plano, el que fuera yerno de Rocío Jurado continuó con su particular celebración fundiéndose en sentidos abrazos con sus hijos, Rocío y David Flores.