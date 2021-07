La Celac acuerda en México constituir la Agencia Latinoamericana del Espacio

El ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, habla hoy durante la firma del convenio constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México, 24 jul (EFE).- Países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) firmaron este sábado en la capital mexicana el convenio constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE).

Los cancilleres de México, Ecuador, Bolivia, Argentina, Costa Rica y Paraguay signaron el acuerdo con el compromiso de presentar la ALCE en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del 18 de septiembre para que se "incorpore toda la región", expuso el secretario mexicano, Marcelo Ebrard.

"Todos los países aquí representados estamos haciendo algo respecto al espacio, solo que ahora lo vamos a hacer en combinación y entonces los recursos se multiplican como por 20 veces", aseveró Ebrard.

El anuncio ocurrió tras la reunión presencial de este sábado de la Celac, de la que México es presidente pro témpore, que pretende buscar mecanismos para conseguir más vacunas contra la covid-19 para la región y consensuar una postura común ante la próxima cumbre del G20.

Al encuentro, en el Palacio de Chapultepec de Ciudad de México, asistieron 32 representantes de toda la región.

"Este es un resultado concreto del trabajo coordinado y armónico que llevamos adelante los países en el marco de la Celac y con un objetivo muy concreto y que ciertamente va a ser de beneficio para todas nuestras sociedades", expuso el canciller de Ecuador, Mauricio Montalvo.

México y Argentina habían acordado desde octubre de 2020 crear la ALCE con la meta de poner en órbita un satélite de la Celac.

"Hoy hemos concretado la agencia, que deja instalado ya que la cuestión espacial y satelital básicamente es una cuestión que trasciende nuestras fronteras y que debemos además complementarnos", expuso este sábado el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Felipe Solá.

Los funcionarios han defendido su apuesta por el espacio como una forma de mejorar las telecomunicaciones, el monitoreo ambiental, el transporte, el pronóstico del tiempo y la telemedicina.

"No encuentro en el caso de Costa Rica, junto con otros países como México, una manera más responsable de celebrar los 200 años de vida independiente que pensar en los próximos 200 años y el espacio es la frontera para alcanzarlo", indicó el canciller tico, Rodolfo Solano.

El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, apuntó que su país cuenta con una agencia espacial desde hace 11 años, pero que es necesario un enfoque regional.

"Esta es una gran oportunidad para nosotros para no quedarnos relegados en el desarrollo del conocimiento", sostuvo.

El proyecto ha sido una prioridad de México al frente de la Celac, un organismo regional que perdió empuje por las diferencias ideológicas, pero que el país ha conseguido reflotar con proyectos de cooperación.

El canciller de Paraguay, Euclides Acevedo, desafió a los escépticos.

"Todavía no tenemos satélites para poner en órbita, pero ya estamos empezando a poner en órbita a aquellos enemigos del éxito, los apóstoles del fracaso, los resentidos y los mediocres", concluyó.