Kendall Jenner portada de nuevo de Vogue España

21-07-2021 KENDALL JENNER.



Kendall Jenner regresa a la portada de Vogue España cinco años después de su primera portada para la cabecera española, cuando por entonces era una estrella con "solo" 65 millones de seguidores en redes sociales. Hoy, con 175 millones, lo hace de la mano de uno de los fotógrafos más influyentes del momento, Micaiah Carter, admirado por sus trabajos con estrellas como Zendaya o The Weeknd, y responsable de la portada de Vogue España con Bella Hadid del pasado marzo de 2021. En su número de agosto, Jenner interpreta para Vogue España algunas de las tendencias para la próxima temporada y muestra su lado oscuro y divertido, en un número dedicado a la moda como juego.



Hoy, la carrera de una de las modelos mejor pagadas del mundo se ha vuelto cada vez más selectiva, protagonizando un regreso a las pasarelas de París en el desfile de Jacquemus a principios de julio de 2021, y se ha diversificado en distintos proyectos empresariales. El peso de sus 175 millones de seguidores en Instagram le granjea notoriedad y multiplica globalmente el eco de su trabajo, al mismo tiempo que representa una prueba continua de su fortaleza y capacidad de resiliencia ante la opinión de los demás.



Consciente de su situación de privilegio y al mismo tiempo de la enorme presión que supone, en los últimos años Jenner ha mostrado su interés por poner el foco sobre las cuestiones de salud mental que además han agravado la pandemia. En mayo del año pasado, hizo su primer gesto público, y decidió sumarse a la iniciativa promovida por el diseñador Kenneth Cole desde su fundación The Mental Health Coalition, que agrupa a varias organizaciones dedicadas a ayudar a quienes padecen algún tipo de enfermedad mental. Lo hizo a través de una entrevista concedida a Good Morning America para apoyar al creador americano en este proyecto, a la que siguió un vídeo publicado en Instagram en el que instaba a otros rostros conocidos, como su hermana Kim Kardashian y el matrimonio formado por Justin y Hailey Bieber entre otros, a compartir cómo se sentían realmente en sus cuentas sociales.



Desde entonces este tema se ha convertido en objeto de especial interés en su agenda. Esta primavera, la top estrenaba Open Minded: understanding anxiety with Kendall Jenner, una serie de 4 episodios producida en colaboración con Vogue, que exploran la ansiedad, sus causas y sus efectos colaterales. Este trastorno es el problema de salud mental más común en Estados Unidos.



En cada entrega la modelo actúa de conductora e interroga a distintos expertos en la materia para reconocer y actuar ante desórdenes de ansiedad, hablando sin tapujos y con un lenguaje directo en el que la propia Kendall Jenner confiesa que, aunque reconoce su posición de privilegio, no está exenta de padecer este tipo de dolencias "Me siento afortunada por mi estilo de vida, y sé que no tengo los problemas del día a día que no tienen otras personas. Tengo una familia genial, un trabajo increíble y estabilidad financiera, es toda una suerte. Pero eso no implica que no tenga una ansiedad paralizante. Gran parte de mi ansiedad anticipatoria tiene que ver con concentrarme o fijarme solo en una cosa que quizá me saca de mi zona de confort y que no soy capaz de quitarme de la cabeza hasta que ocurre", confiesa en el cuarto capítulo de la serie Open Minded: understanding anxiety with Kendall Jenner.



Otra de las conexiones exploradas en la serie es la estrecha relación entre las redes sociales y la ansiedad. *Cuanto más miro la pantalla, más desconecto de mi propio cuerpo o de lo que ocurre delante de mí*, reflexiona Kendall Jenner. Una sensación probablemente compartida por buena parte de los adolescentes y jóvenes a punto de entrar en la edad adulta, cuyo alto consumo de Internet los hace más proclives a cumplir con el diagnóstico de un trastorno de ansiedad.