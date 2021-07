24-07-2021 JJ.OO/Taekwondo.- Blanco: "Ha nacido una estrella mundial del taekwondo". El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, se refirió a la taekwondoka española Adriana Cerezo como "una estrella mundial" después de lograr la plata en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, tras perder (11-10) en la final ante la tailandesa Panipak Wongpattakit. ASIA JAPÓN DEPORTES DIEGO SOUTO/COE



"Ha perdido en el último segundo, pero tiene 17 años y es subcampeona olímpica. Ha sorprendido a todo el mundo. Es un hecho histórico. Ha llorado porque sabe que se le ha escado en el último ataque. He estado con la Ejecutiva internacional y todo el mundo habla de ella. Ha sido un bombazo el combate contra la china. Ha nacido una estrella del taekwondo mundial", dijo en declaraciones a TVE que recoge Europa Press.



Alejandro Blanco felicitó a la federación española por su trabajo y subrayó que: "Tenemos taekwondoka para rato. Es una realidad, es un talento que ha explotado en los Juegos, que es lo más importante. Es un gran día para el taekwondo español y mundial".



Blanco se felicitó porque España sume su primera medalla en Tokyo 2020. "Todo el mundo me pregunta por la porra. No hago porra. El deporte español viene con una gran selección y espero que se superen los resultados de los Juegos de Londres y Río. A ver si se cumplen mis pronósticos. Yo creo que sí", auguró.