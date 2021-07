JJ.OO/Remo.- Cid-Díaz pasan a semifinales de dos sin timonel y Canalejo-García no evitan la repesca

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Las dos parejas españolas de dos sin timonel, Aina Cid y Virginia Díaz, y Jaime Canalejo y Javier García, tuvieron su debut dispar en los Juegos Olímpicos de Tokio, con las primeras logrando su pase a las semifinales y los segundos, en cambio, teniendo que buscar esa ronda en una repesca.



La remera catalana y la cántabra, triples medallistas en los tres últimos Europeos, cumplieron con el objetivo, aunque su regata no fue lo solvente que se esperaba, pese a una gran reacción en los 500 metros finales.



Con la pareja neozelandesa, favorita con las campeonas del mundo Grace Prendergast y Kerri Gowler, mostrando su superioridad desde el inicio y abriendo una ventaja imposible para las otras tres embarcaciones, el dúo español tuvo que batallar con danesas e irlandesas para no irse a la repesca.



Cid y Díaz no estuvieron del todo sueltas y se descolgaron desde el inicio. Al paso por los 1.500 metros eran cuartas, pero a partir de ahí ya fueron cogiendo buen ritmo para superar a Crowley y Dukarska con claridad y quedarse muy cerca de las danesas Rasmussen y Erichsen.



Menos suerte tuvieron por su parte los andaluces Jaime Canalejo y Javier García, que no pudieron eludir la repesca al finalizar cuartos, sin demasiadas opciones de pelear por la tercera plaza que daba el billete directo a las semifinales.



Los rumanos Cozmiuc y Tudosa y los neerlandeses Van Sprang y Krommenhoek batallaron por el primer puesto, con victoria para los terceros, mientras que los serbios Mackovic y Vasic se quedaron con el último billete, aventajando en diez segundos a los españoles.