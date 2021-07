JJ.OO/Hockey (F).- Previa del Australia - España

Las 'Red Sticks' examinan sus opciones ante la competitiva Australia



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La selección española femenina de hockey sobre hierba buscará este domingo su primera victoria en los Juegos Olímpicos de Tokio en un siempre complicado duelo ante Australia, con el que espera sumar para afianzar sus opciones de clasificarse para los cuartos de final.



El equipo entrenado por Adrian Lock tendrá un duro debut en la capital japonesa, pero sus últimas competiciones internacionales, el trabajo en este ciclo y la experiencia acumulada en Río de Janeiro hace cinco años provocan cierto optimismo de poder estar en la pelea por el podio.



Las 'Red Sticks' han tenido unos años previos a esta cita bastante positivos, con un bronce mundialista en 2018, otro bronce, continental, en 2019, y un cuarto puesto en el pasado Europeo, un campeonato que les pudo servir a las españolas para afinar su rodaje de cara a un duelo competido contra las 'Hockeyroos', menos 'fieras' que antaño, donde, respecto al pasado mes de junio, deberán afinar mejor su puntería en el 'penalti-corner'.



España sabe que en un grupo con otros rivales de la talla de Argentina, Nueva Zelanda y China, además de la anfitriona Japón, empezar bien ante las número seis del mundo sería un buen refuerzo de cara al segundo partido sin apenas descanso ante las argentinas, terceras del ranking.



"Australia es un rival ante el que llevamos tiempo sin jugar contra ellas. Es una de las selecciones que ha tenido algún problema interno, pero después de verlas están muy fuertes y parece que no haya pasado nada. A ellas y a Nueva Zelanda pudimos verlas en Pro League y me sorprendieron el nivel físico que han alcanzado, más, cuando no han podido salir prácticamente de sus países de origen. Será un partido abierto que esperemos cerrar con un resultado positivo", advirtió Gigi Oliva en declaraciones a la RFEH.



Esos problemas internos, relacionados con las acusaciones de jugadoras y exjugadoras de acoso y comportamiento homófobo, derivó en una investigación interna y tuvo fuera de la lista olímpica a una de las mejores jugadoras, Rachel Lynch, elegida mejor portera del mundo en 2019.



Finalmente, la guardameta ganó su apelación y podrá estar en las filas de una triple campeona olímpica (Seúl, Atlanta y Sidney) que lleva alejada de las medallas en grandes citas internacionales desde su subcampeonato mundial de 2014. Y una de las culpables de esa sequía ha sido España, que le batió por 3-1 en la pelea por el bronce



FICHA TÉCNICA.



--EQUIPOS.



AUSTRALIA: Lynch (P), Bone, Chalker, Claxton, Fitzpatrick, Jenner, Kershaw, Lawton, Malone, Nobbs, Peris, Somerville, Squibb, Stewart, Taylor y Williams.



ESPAÑA: María Ángeles Ruiz, Laura Barrios, Berta Bonastre, Begoña García, Belén Iglesias, Lucía Jiménez, María López, Alicia Magaz, Candela Mejías, Georgina Oliva, Beatriz Pérez, Carlota Petchame, Júlia Pons, Lola Riera, Alejandra Torres-Quevedo y Clara Ycart



--CAMPO: Estadio Hockey Oi.



--HORA: 3.00.