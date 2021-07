JJ.OO/Hockey.- Crónica del Argentina - España, 1-1

24-07-2021 España no puede pasar del empate ante Argentina (1-1) en el arranque del torneo de hockey hierba en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. España no precisa ante Argentina en el arranque olímpico DEPORTES COE



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La selección española de hockey ha empatado ante Argentina (1-1), la vigente campeona olímpica, en el arranque del torneo de Tokyo 2020 en un partido en el que mereció más pero en el que pagó caro la falta de precisión arriba, ante unos albicelestes que poco buscaron la meta española.



España y Argentina se reparten los puntos en la primera jornada de un Grupo A que parece ser el más igualado y complicado. La vigente campeona olímpica empezó fuerte, pero España fue de menos a más y arrancó un empate que, con sólo uno de cuatro penalti córners aprovechados, supo a poco.



El partido empezó con 'susto', con un gol anulado a Argentina nada más empezar. Pero los 'Red Sticks' estuvieron firmes y, en un primer cuarto sin goles, España gozó de las mejores ocasiones, como un tiro de Enrique González y una contra culminada por Álvaro Iglesias que, lanzándose al suelo, envió la bola poco por encima del larguero argentino.



Los de Fred Soyez, que dejará la selección española después de estos Juegos, doblegaron a los 'Leones' argentinos, que se metieron atrás una vez que, en su primera llegada clara en todo el partido, se adelantaron por obra de Agustín Mazzilli al poner firme el stick a un gran pase lejano.



La segunda, y prácticamente ya la última ocasión clara para Argentina, la anuló el portero Quico Cortés. Una buena parada del veterano guardameta del Club Egara, que se retirará tras estos Juegos Olímpicos, a tiro de Lucas Vila.



Se llegó al descanso con ese 1-0 para los argentinos, y España aprovechó el receso para cambiar el guión de juego. En una jornada calurosa y húmeda, Argentina fue viendo tarjetas verde, hasta una amarilla, que les dejaban en inferioridad numérica temporal y hacían mella en su físico, lo que España aprovechó para disponer de hasta cuatro penalti córners.



Aprovecharon uno, el del gol del empate de Pau Quemada con un tiro ajustado a la base del poste derecho de Vivaldi, que había estado impecable hasta ese momento, haciéndose gigante en su portería.



Antes, Xavi Lleonart envió una bola al palo, y en la misma jugada trenzada y de pases eléctrico, encontrándose la bola rebotada por el palo encima y sin poder reaccionar bien a tiempo, José María Basterra la envió fuera a puerta vacía.



Este domingo, los 'Red Sticks' volverán a jugar, sin apenas descanso, ante Nueva Zelanda en la segunda jornada del Grupo A. Un partido que también será complicado, ante unos 'kiwis' que están por encima de España en el ranking de la FIH y que llegan 'tocados' por la derrota ante la potente India (2-3). España se juega buena parte de su futuro en un grupo complicado que completan Australia y Japón.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ARGENTINA, 1 - ESPAÑA, 1 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.



ARGENTINA: Vivaldi (p); Ibarra, Keenan, Salis, Casella, Vila, Tolini, Ortiz, López, Rey, Rossi --once inicial--; Martínez, Cicileo, Mazzilli (1), Habif, Bugallo.



ESPAÑA: Quico Cortés (p); Alonso, Romeu, Sallés, Delàs, González, Alegre, Oliva, Lleonart, Ruiz, Quemada (1) --once inicial--; Sánchez, Iglesias, Piera, Basterra, Boltó.



--GOLES.



1-0. Agustín Mazzilli, min.23.



1-1. Pau Quemada, min.52.



--CUARTOS: 0-0, 1-0, 0-0 y 0-1.



--ÁRBITROS: Simon Taylor y David Tomlinson (NZL).



--ESTADIO: Oi Hockey Stadium South Pitch.