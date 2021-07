JJ.OO/Hípica.- El equipo español de doma clásica marcha sexto tras la primera jornada

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El equipo español de doma clásica marcha sexto en el Gran Premio de los Juegos Olímpicos de Tokio, después de las actuaciones de José Antonio García Mena, que ha quedado eliminado en la competición individual, y de Beatriz Ferrer-Salat, que deberá esperar para saber si puede avanzar a la final, y a la espera de que compita Severo Jurado.



En el Parque Ecuestre de la capital japonesa, se pusieron en liza tres de los seis grupos en competición, A, B y C, mientras que los D, E y F se resolverán este domingo, en una segunda jornada que completará la actuación de las 60 duplas caballo-deportista que se han presentado a los Juegos.



Los ocho mejores equipos, formados por los tres mejores binomios, avanzarán al Gran Premio Especial, en el que se decidirán las medallas por equipos. Mientras, los 18 mejores deportistas individuales participan en el Gran Premio Freestyle Test to Music, en la lucha por las medallas individuales.



Beatriz Ferrer-Salat y su caballo 'Elegance' fueron el primero de los dos binomios españoles que actuaron este sábado, con un ejercicio que mereció una puntuación del 72.096% que le situó tercera del Grupo B, justo por detrás de la danesa Cathrine Dufour y 'Bohemian' (81.056) y el neerlandés Edward Gal y 'Total US' (78.649), que se clasificaron directamente para la final individual al terminar en las dos primeras plazas del grupo.



Ahora, la amazona barcelonesa deberá esperar a la actuación de los tres grupos restantes para saber si opta a una de las seis plazas adicionales para la final.



Por su parte, el jinete gaditano José Antonio García Mena, a lomos de 'Sorento 15', resultó eliminado al finalizar sexto del Grupo C con una puntuación del 69.146%, que no le bastó para seguir soñando con meterse en la final.



A la espera de lo que haga el domingo el sevillano Severo Jurado con 'Fendi T', último español que queda por competir y que lo hará en el Grupo D, el equipo nacional es sexto (4548.0 puntos) de entre 14 equipos, aunque muchos de ellos solo han podido ver actuar a uno de sus binomios y posiblemente suban posiciones.