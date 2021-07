JJ.OO/Bádminton.- Derrota de Clara Azurmendi frente a la surcoreana An en su debut en Tokyo 2020

01-06-2020 La jugadora de bádminton española Clara Azurmendi ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES COE



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La jugadora española de bádminton Clara Azurmendi ha caído derrotada en su debut en la primera jornada del grupo C de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, disputada en el Musashino Forest Plaza, frente a la surcoreana Seyoung An, en dos sets, por 21-13 y 21-8.



Azurmendi no tuvo opción alguna frente a An, séptima cabeza de serie del torneo olímpico y que se impuso en 40 minutos. La madrileña se enfrentará a la nigeriana Dorcas Ajoke Adesokan el próximo lunes en la segunda jornada.