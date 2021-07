Jeongeun Lee6, líder del Evian tras igualar la ronda más baja en un 'major'

La golfista surcoreana, Jeongeun Lee. EFE/EPA/DAVID MARIUZ/Archivo

Redacción Deportes, 23 jul (EFE).- La golfista surcorena Jeongeun Lee6 lidera en solitario el Campeonato Evian tras firmar este viernes 61 golpes (10 bajo par) con los que iguala la vuelta más baja lograda en un torneo 'major' tanto femenino como masculino.

Lee6, que entregó una tarjeta con diez birdies sin fallo alguno, ha empatado los 61 que firmó su compatriota Hyo Joo Kim en este mismo torneo en 2014.

Además, el resultado de Lee6 en los 36 hoyos jugados, 127 (-15), es también el total de dos rondas más bajo en la historia de los 'grandes' campeonatos masculinos y femeninos, y supera los 128 del estadounidense Brooks Koepka en el Campeonato PGA de 2019 y los 129 de la también surcoreana In Gee Chun en el Evian de 2016 y del sudafricano Louis Oosthuizen en el Open Británico de 2021.

Sin embargo, este 61 no es la mejor ronda de la carrera profesional de Lee6, ya que hizo un 60 en la segunda ronda del OK Savings Bank Se Ri Pak Invitational, del circuito surcoreano.

Sólo cuenta con un título en el LPGA, pero fue en un grande: el Abierto de Estados Unidos de 2019.

Jeongeun Lee, de 25 años, lleva un 6 junto a su apellido para distinguirla de las otras cinco jugadores de la misma nacionalidad que tienen exactamente el mismo nombre: Jeongeun Lee1, Jeongeun Lee2, Jeongeun Lee3, Jeongeun Lee4 y Jeongeun Lee5.

No pasaron el corte las tres españoles presentes en Evian-Les-Bains: las olímpicas en Tokio 2020, Azahara Muñoz (+3) y Carlota Ciganda (+5), y Luna Sobrón (+11).