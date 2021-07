Fútbol/JJ.OO.- De la Fuente: "Nuestro futuro pasa por Australia"

24-07-2021 El seleccionador olímpico español de fútbol, Luis de la Fuente. El seleccionador olímpico español de fútbol, Luis de la Fuente, reconoció que su equipo debe "afrontar con entereza y responsabilidad" el duelo de este domingo ante Australia, ya que su "futuro" en los Juegos Olímpicos de Tokio pasa por ganar. DEPORTES RFEF



"Esperamos otro partido muy difícil. Vimos en directo el partido contra Argentina y fue un gusto futbolístico ver cómo tenía los conceptos futbolísticos tan asimilados y que nos va a exigir lo máximo", dijo ante la prensa en el Shirahatamaya Open Stadium.



Después del empate ante Egipto, España necesita su primer triunfo para estar en cuartos de final. "Es un partido que hay que afrontar con entereza y responsabilidad sabiendo que nuestro futuro pasa por este partido", apuntó, antes de referirse al estado anímico del equipo y a los lesionados Óscar Mingueza y Dani Ceballos.



"Seguimos muy ilusionados, contentos y expectantes por el importantísimo partido que tenemos. Haremos cambios por las lesiones y por planteamiento, pero no porque el rendimiento no fuera bueno, porque siempre he dicho que tengo tanta confianza en todos los que están aquí que no hay ningún miedo a hacer cambios", apuntó.



"Estamos contentos por la evolución de los dos, dentro de que las lesiones no son a corto plazo, pero estamos muy ilusionados porque han evolucionado muy bien. Queremos darles una oportunidad de que estén de nuevo con nosotros, así que vamos a tener que llegar a la final", añadió, sobre Mingueza y Ceballos.



De la Fuente confió en que España dé un paso adelante ante los australianos. "En otras competiciones ya nos ha sucedido, hemos ido de menos a más claramente. La carga de trabajo de Egipto nos ha venido muy bien para que el siguiente partido lo afrontemos mejor, y así sucesivamente. Estamos tranquilos porque nuestra experiencia nos dice que, en este tipo de competición, según se van desarrollando los entrenamientos y los partidos, vamos mejorando mucho", zanjó.