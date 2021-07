Fútbol.- Solskjaer renueva como técnico del Manchester United hasta 2024

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El técnico noruego Ole Gunnar Solskjaer ha ampliado este sábado su vinculación con el Manchester United al firmar un contrato que le unirá a los 'red devils' hasta el 30 de junio de 2024, según informó la entidad en un comunicado.



"Tras la confirmación del fichaje de Jadon Sancho, Manchester United se complace en anunciar que el entrenador acaba de firmar un nuevo contrato por tres años, con la opción de 12 meses más de extensión", indicó el Manchester United este sábado.



"Todo el mundo sabe lo que siento por el club, y estoy encantado de haber firmado este nuevo contrato. Es un momento emocionante para Manchester United, ya que hemos tenido la posibilidad de armar un equipo equilibrado entre jugadores jóvenes y experimentados, que solo quieren llegar al éxito", dijo Solskjaer tras la renovación.



El noruego, de 48 años, llegó al United en 2018 en sustitución de José Mourinho y este sábado ha renovado la confianza con el club tras su buen papel en la última temporada, en la que no pudo ganar títulos pero fue subcampeón de la Premier League y también subcampeón de la Europa League tras perder con el Villarreal la final en penaltis.



"Asimismo, cuento con un cuerpo técnico fantástico a mi alrededor, y todos estamos listos para dar el siguiente paso. El Manchester United quiere ganar los mejores títulos, y eso es por lo que todos nos esforzamos. Hemos mejorado tanto dentro como fuera de la cancha, y eso seguirá pasando en las próximas temporadas. No puedo esperar para volver a Old Trafford y que empiece el campeonato", añadió el técnico noruego.



Por su parte, Ed Woodward, vicepresidente ejecutivo del United dijo que "Solskjaer y su equipo han trabajado incansablemente para sentar las bases del éxito a largo plazo. Los resultados [de este esfuerzo] se han vuelto cada vez más visibles en estas últimas dos temporadas. Por ende, todos esperamos que el equipo pueda desarrollarse aún más en los próximos años", apuntó.



"Esto se ha logrado gracias a la combinación de talento joven e incorporaciones de primer nivel, siguiendo el fútbol y las tradiciones de Manchester United. Estamos más convencidos que nunca de que, bajo el mando de 'Ole', estamos yendo en la dirección correcta", agregó Ed Woodward.