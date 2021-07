Fútbol.- (Previa) El 'nuevo' Madrid de Ancelotti visita al Rangers en su primer partido de pretemporada

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid jugará su primer partido de pretemporada este domingo ante el Rangers FC (19.00 horas/Real Madrid TV), el vigente campeón de la Liga escocesa, en el estadio Ibrox de Glasgow con la presencia autorizada de 12.750 aficionados.



El conjunto blanco, con la única incorporación de David Alaba este mercado, echa a rodar su temporada 2021-22 con la preparación en tierras escocesas, donde Carlos Ancelotti abrirá su segunda etapa como técnico merengue. Será un partido enmarcado en los actos por el 150º aniversario del club británico, que se celebra en 2022.



El Rangers, dirigido por el exfutbolista del Liverpool Steven Gerrard, es el equipo más laureado de su Liga con 55 títulos y actual campeón después de acabar invicto la temporada pasada. Los escoceses no lo pondrán nada fácil porque llegan más rodados al partido pues ya han jugado tres amistosos en julio. Su Liga comienza a finales de este mes.



El Real Madrid, por su parte, ya se ha enfrentado al Rayo Vallecano (1-1) y al Fuenlabrada (3-1) en dos partidos catalogados de entrenamiento. Éste será su primer envite del verano y Ancelotti tendrá complicado confeccionar un once con grandes novedades o que pueda servirle para el futuro.



El técnico de Reggiolo presentará una alineación cargada de jugadores no habituales hace unos meses, algunos de ellos del Castilla, pero casi todos con experiencia en el primer equipo gracias al atrevimiento de Zidane en el tramo más decisivo del último campeonato. Es el caso de Víctor Chust, Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco o Sergio Arribas.



A su lado no faltarán, Isco y Marcelo, con el protagonismo recuperado, y otros como Lucas Vázquez o Jovic, que buscará una enésima oportunidad para no dejar Valdebebas. Odegaard también tratará de convencer a Ancelotti para hacerse dueño del centro del campo o incluso el propio Odriozola, que aprovechará para demostrar su valía en el lateral derecho.



No estará Karim Benzema, positivo por coronavirus, ni los jugadores que disputaron la Eurocopa o la Copa América: Hazard, Bale, Kroos, Casemiro, Vinicius, Militao, Modric y Varane; tampoco los olímpicos Kubo, Vallejo, Ceballos y Asensio; ni Carvajal, Mariano y Mendy por culpa de sus procesos de recuperación. En definitiva, muchas bajas para la puesta de largo.



Será el segundo enfrentamiento en la historia entre el Real Madrid y el Rangers tras el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Europa de la temporada 1963/64. El Real Madrid venció aquel duelo (0-1) gracia a un gol de Ferenc Puskas.