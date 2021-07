Fútbol.- Koeman: "Memphis ha demostrado que tiene mucha calidad"

20-07-2021 El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, abraza a su nuevo jugador Memphis Depay en su primer entrenamiento con el equipo blaugrana, el 20 de julio de 2021 DEPORTES MIGUEL RUIZ/FCB



El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, confesó que Memphis Depay demostró ya en su debut este sábado que es un jugador con "mucha calidad", al tiempo que se mostró contento con la progresión del equipo en la pretemporada, después del 3-1 ante el Girona.



"Yo creo que bien, ha jugado más minutos de lo que estaba planeado pero creo que Memphis es un jugador de mucha calidad, lo ha demostrado en ciertos momentos del partido. Es importante porque sobre todo las posiciones arriba hay que tener competencia y esto es muy bueno", dijo en declaraciones a Barça TV.



El ex del Lyon debutó como azulgrana en el Estadi Johan Cruyff, sustituyendo poco antes del descanso al lesionado Rey Manaj, y dejó una sucesión de buenas jugadas hasta que terminó marcando, de penalti ya en el tramo final. Koeman celebró una versión de su equipo con más ritmo que el pasado miércoles.



"Este partido tuvo más ritmo, también nuestro contrario es un buen equipo que intenta jugar. Ha sido un buen partido, sabiendo que es de pretemporada, había ritmo, juego por ambas partes. Muy contento por jugadores que han hecho más minutos, los últimos que se han incorporado han tenido también minutos", afirmó.



Koeman se refirió al regreso de jugadores como Antoine Griezmann y De Jong, quienes tuvieron la media hora final. "Hay algunos que están para tener más minutos, otros como los internacionales no era para más de 30 minutos. Poco a poco daremos más minutos para estar preparados para el primer partido de Liga", apuntó.



"Los jóvenes sobre todo cogen minutos, experiencia de estar con nosotros, es más ritmo y menos tiempo para pasar el balón y está muy bien. Es una trayectoria que hemos empezado y no ha acabado, a pesar de ser jóvenes tienen calidad para estar", terminó.