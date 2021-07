Estados Unidos.- Casado califica de "bochornosa" la gira de Sánchez por EEUU

24-07-2021 El presidente del PP, Pablo Casado, durante el XVI congreso del PP de Baleares, a 24 de julio de 2021, en Palma, Mallorca, Islas Baleares (España). Varios miembros de la dirección nacional del PP arropan este sábado a la nueva presidenta del PP de Baleares en el XVI congreso regional del partido. Se trata de un nuevo liderazgo en las islas dentro de la renovación territorial que ha abierto el presidente del partido en más feudos, todos ellos con la vista puesta en las elecciones autonómicas de 2023. POLITICA Isaac Buj - Europa Press



PALMA, 24 (EUROPA PRESS)



El presidente del PP, Pablo Casado, ha calificado de "bochornosa" la gira del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por Estados Unidos al contar con "una agenda que no llega ni a la de secretario de Estado".



"Aunque el turismo en España vaya muy mal, Pedro Sánchez ha hecho turismo esta semana en EEUU", ha ironizado el presidente del PP durante la clausura del 16 Congreso Autonómico del PP de Baleares.



El líder del PP ha asegurado que "si Sánchez está con Castro y Maduro que no espere que Biden le dedique más de 29 segundos en un pasillo".



Además ha reprochado al presidente del Gobierno que "defienda el castellano en California o Dakota" y no lo haga en Mallorca, Tarragona o Vizcaya.



Casado también ha ironizado con la comparación de Sánchez con Superman: "Hace la cumbre en 20 segundos, se pasa todo el día volando y, cuando habla, parece que es de otro planeta".



Asimismo, ha criticado que Sánchez "califique en España de fondos buitre a los mismos inversores con los que se ha reunido durante su gira". Y, ha mostrado su descontento porque Sánchez no haya estado acompañado de empresarios españoles en su visita.