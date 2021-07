Estados Unidos busca mantener su supremacía en los duelos frente a Jamaica

Shaquell Moore de Estados Unidos celebra su gol el 18 de julio de 2021, antes de un partido de la Copa oro entre Estados Unidos y Canadá en el estadio Sporting Park en Kansas (EEUU). EFE/Carlos Ramírez

Arlington (Texas, EE.UU.), 24 jul (EFE).- Estados Unidos y Jamaica vuelven dos años después a verse las caras en el AT&T Stadium de Arlington (Texas) para protagonizar el duelo revancha de las semifinales de la Copa Oro 2019 cuando se midan este domingo en cuartos de final de la decimosexta edición del torneo.

Estados Unidos no ha brillado con su fútbol, mantuvo una ventaja de 1-0 durante prácticamente todo su partido de primera ronda contra Canadá para encabezar el Grupo B, mientras que los Reggae Boyz terminaron segundos del C después de perder su último partido por el mismo marcador ante Costa Rica.

El equipo anfitrión del torneo más importante de selecciones de la Concacaf, logró pasar a la fase eliminatoria con tres victorias, marcando ocho goles y encajando solo uno.

Pero sobre todo tuvo la ayuda de sus rivales, equipos poco competitivos, y en el caso de Canadá, el más cercano a su nivel futbolístico.

Pero que en el duelo para definir al líder del Grupo B, Canadá cometió algunos errores decisivos que le costó que Estados Unidos a los 20 segundos por intermedio del defensa derecho Shaquell Moore marcase el único gol del partido y el más rápido en la historia de la Copa Oro.

"No podemos repetir el mismo tipo de partido ni mostrar la actitud que tuvimos en la segunda parte frente a Canadá", admitió Berhalter, en vísperas al partido de cuartos frente a Jamaica.

Los estadounidenses solo perdieron una vez en los cuartos de final de la Copa Oro y fue en la edición del 2000.

Estados Unidos tampoco ha perdido ante un equipo de Concacaf desde la derrota por 2-0 ante Canadá en la fase de grupos de la Liga de Naciones en el invierno de 2019, ganando sus últimos 10 partidos contra equipos de la región.

Esa derrota ante sus vecinos del norte pareció despertar a este equipo, ya que han ganado 11 de sus 12 partidos desde entonces, con su única mancha en un amistoso ante Suiza en mayo, que perdieron 2-1, en territorio europeo.

Los jamaiquinos presentaron probablemente su mejor actuación de la fase de grupos en su último partido, pero no fue suficiente, ya que cayeron por decisión 1-0 ante Costa Rica para terminar segundos en su grupo por segunda vez en sus últimas tres Copas Oro.

El pasado martes superaron en tiros a los Ticos 18-5 y tuvieron un 56% de posesión, pero no pudieron hacer que contara en el marcador final, a pesar de que tenían también una ventaja numérica con un hombre más durante los últimos 18 minutos del partido y el tiempo de descuento.

Frente a Estados Unidos, el delantero Shamar Nicholson, de 24 años, reivindicará ser la gran esperanza del ataque de Jamaica y mostrar los avances de su juego como goleador.

Nicholson que ya le marcó un gol a Estados Unidos, el primero que consiguió como internacional hace tres años, buscará el domingo ser también el gran héroe que les ayude a llegar a las semifinales.

El entrenador de Jamaica, Theodore Whitmore, ha visto a su equipo prosperar en la etapa eliminatoria, y luego superar los cuartos de final en sus tres torneos anteriores, con los dos pasados bajo su dirección.

Dada la historia entre estas dos naciones en esta competencia, Jamaica tendrá toda la motivación del mundo a la hora de buscar la victoria, luego de perder 1-3 ante Estados Unidos en la semifinal de 2019 y 1-2 en la final de 2017.

En el último encuentro entre ambas selecciones, Whitmore vio cómo los Reggae Boyz eran dominados prácticamente desde el pitido inicial cuando Estados Unidos derrotaron a los jamaicanos por 4-1 en un amistoso disputado el pasado marzo.

Jamaica no pierde un partido de cuartos de final en el torneo desde 2011, cuando volvió a ser derrotado por los estadounidenses, por lo que ganarle a un equipo al que solo ha derrotado una vez en seis partidos de la Copa Oro significaría mucho para la selección caribeña.

- Alineaciones probables:

Estados Unidos: Turner; Moore, Zimmerman, Sands, Vines; Yueill, Busio, Lletget, Roldán; Dike y Zardes.

Seleccionador: Greg Berhalter.

Jamaica: Blake; Lawrence, Powell, Lowe, Fisher; Bailey, Flemmings, Turgott, Williams, Magee; Burke.

Seleccionador: Theodore Whitmore.

Árbitro: Sin designar

Campo: AT&T Stadium, de Arlington (Texas).

Hora: 21.30 del Este (01:30 GMT del lunes 26 de julio).