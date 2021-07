El mexicano Chicharito Hernández seguirá un partido más de baja con el Galaxy

En la imagen, el delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández. EFE News/Marcelino Benito/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 23 jul (EFE).- El delantero internacional mexicano Javier "Chicharito" Hernández seguirá de baja, al menos por un partido más, con el Galaxy de Los Ángeles, al no estar todavía recuperado de la lesión que sufre en la pantorrilla derecha.

El Galaxy informó este viernes que Hernández tampoco podrá jugar en el partido de este sábado, contra el FC Dallas, que será el tercero consecutivo que han disputado fuera de su campo y permanecerá en Los Angeles.

"No estará en Dallas, entrenará en Los Ángeles", informó el entrenador del Galaxy, Greg Vanney. "Hubo buenas noticias con las últimas resonancias magnéticas que le hicieron, pero hace falta fortalecer la pierna en el campo y por lo tanto necesita más entrenamientos antes de que pueda regresar a la plena competición".

En los dos partidos previos de la gira de tres partidos, el Galaxy, sin "Chicharito", no pudieron ganar al perder por 2-1 frente a los Vancouver Whitecaps, y el miércoles empataron a 2-2 contra el Real Salt Lake.

"Tenemos bastantes lagunas en nuestro fútbol que debemos mejorar, y que en el último partido nos costaron goles. Detalles pequeños que están haciendo que los jugadores tengan que esforzarse más, como perder el balón en una mala posición que te hace daño en transición", explicó Vanney.

Hernández, en su segunda temporada con el Galaxy, antes de lesionarse estaba de líder del Botín de Oro de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos tras haber marcado 10 goles, hasta que la pasada noche, el delantero peruano Rául Ruidíaz, de los Seattle Sounders FC, marcó el undécimo tanto que lo convierte en el nuevo máximo goleador de la liga.

Además de la lesión de Chicharito, Galaxy tiene la baja de cuatro jugadores que están con sus respectivas selecciones nacionales, como son los mexicanos Efraín Álvarez y Jonathan dos Santos; el jamaiquino Oniel Fischer, y el argentino estadounidense Sebastián Lletget.

Las tres selecciones han conseguido sus respectivos pases a los cuartos de final de la decimosexta edición de la Copa Oro 2021.