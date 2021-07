Julia Figueroa de España en su combate con Shira Rishony de Israel en los octavos de final de los 48 kg femeninos de judo en los Juegos Olímpicos 2020, en el estadio Nippon Budokan en Tokio (Japón). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Tokio, 24 jul (EFE).- El judo español deberá seguir esperando para cosechar la ansiada medalla olímpica que se le resiste desde hace 21 años, tras ver como dos de sus principales bazas, el madrileño Fran Garrigós y la cordobesa Julia Figueroa, se despedían de la capital japonesa a las primeras de cambio.

"Habíamos entrenado mucho, toda la temporada había sido bastante buena y llegar aquí y perder en la primera ronda no era lo que esperábamos. Esperábamos pelear por medallas, pero esto es judo y cualquier cosa puede pasar y un momento de descuido te deja fuera del objetivo", señaló Garrigós.

Un momento de descuido que acabó con el sueño olímpico de Fran Garrigós. Llegaba a la capital japonesa como uno de los favoritos para subir al podio tras proclamarse este año campeón de Europa de la categoría de hasta 60 kilos y, sobre todo, tras colgarse la medalla de bronce en los Mundiales disputados a comienzos del pasado mes de junio en Budapest.

Palmarés que no impidió al madrileño, número 6 de la clasificación mundial, que el sorteo le deparase un durísimo combate inicial ante el francés Luka Mkheidze, el judoca al que derrotó en la final de los Campeonatos de Europa disputados en Lisboa.

Si en la capital portuguesa Garrigós se alzó con el triunfo en la "técnica" de oro, este sábado en el mítico Nippon Budokan de Tokio, el gran templo del judo mundial, la victoria correspondió al judoca francés en el tiempo extra.

En la prolongación Garrigós se vio completamente superado por un Mkheidze que apenas transcurrido un minuto ya pudo alzarse con el triunfo con un "waza-ari" al que finalmente los jueces, tras consultar las imágenes de vídeo, no dieron validez.

El susto no pareció hacer reaccionar al judoca español que apenas unos segundos después volvió a ser cazado por Mkheidze, que esta vez sí vio subir al marcador el "waza-ari" de la victoria.

Al varapalo para el equipo español se sumó apenas unos minutos después el sufrido por Julia Figueroa, medallista de bronce en los Mundiales de Budapest, que no pudo pasar de los octavos de final en su andadura en el torneo de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Tras imponerse con comodidad a la turca Gulkader Senturk en su debut en la competición, la judoca cordobesa, número 5 de la clasificación mundial, se enfrentó en su segundo combate con la israelí Shira Rishony, a la que se había impuesto en cuatro de las cinco ocasiones en las que se habían enfrentado con anterioridad,

Precedentes que no sirvieron de nada a Julia Figueroa que vio como en apenas cincuenta segundos se le escapaba el combate y las posibilidades de medalla tras caer por "ippon" ante la judoca israelí.

Estas derrotas obligarán al equipo español a seguir esperando para lograr la ansiada medalla olímpica que se le resiste desde los Juegos de Sídney 2000 en los que Isable Fernández se colgó el oro en la categoría de 57 kilos.

Una larguísima espera a la que tratarán de poner fin este domingo la alicantina Ana Pérez Box, vigente subcampeona del mundo, en la categoría de hasta 52 kilos, y el vallisoletano Alberto Gaitero, número 9 de la clasificación mundial, en la categoría de -66 kilos.

Javier Villanueva