El español Uceda Leal vuelve a México en corrida de Cinco Villas

Ciudad de México, 24 jul (EFE).- La plaza de toros de Cinco Villas de Santiago Cuautlalpan, en el central Estado de México, acogerá este domingo un doble mano a mano entre matadores mexicanos y españoles.

Por parte de los primeros, están el veterano Uriel Moreno “El Zapata” y Ernesto Javier “Calita”. La representación íbera está formada por Curro Díaz y José Ignacio Uceda Leal, quien vuelve a México tras 21 años ausente. Se lidiarán reses de Torreón de Cañas.

El diestro madrileño José Ignacio Uceda Leal cumple 25 años de su alternativa en este 2021. Su doctorado se celebró en una Feria de Otoño de 1996, en la Plaza de Las Ventas de Madrid.

Fue un 3 de octubre con el toro "Golondrino", de la ganadería de Joaquín Núñez, su padrino fue Curro Romero y como testigo contó con Julio Aparicio, quien sustituía César Rincón.

En Madrid Uceda Leal ha toreado 80 veces sumando novilladas y corridas de toros, una cifra al alcance de muy pocos.

Desde el año 2020 no actúa en México. El matador se presentó sin suerte en La Plaza México de la capital en 1999. Tras el coso de Insurgentes se presentó esa misma temporada en otras plazas mexicanas como las de "Santa María" de Querétaro, "El Paseo-Fermín Rivera" de San Luis Potosí y la de Juriquilla.

Desde entonces los aficionados mexicanos no han podido volver a ver a este torero de corte clásico hacer el paseíllo en sus tierras. La corrida del domingo será la esperada oportunidad para sus seguidores.

A su lado, el originario de Linares Curro Díaz. Díaz ya se vistió de luces en Cinco Villas hace un par de meses. El español confirmó en la Plaza México el 28 de enero de 2009, pero no ha visitado con frecuencia el país americano, hecho que con la corrida del domingo sí se está produciendo en plena pandemia del Covid 19.

En su anterior presentación en Cinco Villas, el 2 de mayo, cortó una oreja.

Uriel Moreno “El Zapata” tiene 25 años de alternativa. Se da la circunstancia que el veterano matador se presentó de candidato en las elecciones celebradas en México el pasado 6 de junio.

A pesar de su carrera política, combinada con la de maestro taurino, el de Tlaxcala parece dispuesto a continuar su carrera profesional.

Cierra el cartel Ernesto Javier “Calita” que vuelve a Cinco Villas tras su importantísima faena del pasado mes de mayo frente a un toro de Monte Cristo.

Una faena canónica que quedó en nada por los fallos con el estoque, talón de Aquiles del matador mexicano que ha aprovechado esta sui generis temporada taurina, tanto en España como en México, para reclamar su lugar en el escalafón.

Si bien en Cinco Villas no logró el triunfo final, sí lo hizo en otras plazas como Huamantla, hasta en dos ocasiones este año.

Para este festejo denominado Corrida Flamenca se lidiarán reses de Torreón de Cañas. Los ocho toros escogidos por el ganadero Julio Uribe Barroso para el sorteo destacan por su seriedad.

Los Torreón de Cañas ya han demostrado en alguna ocasión su bravura y complicación lo que añade atractivo al cartel del domingo.

Como viene sucediendo en las corridas celebradas en este 2021 se cumplirán con las restricciones sanitarias, toma de temperatura y aforo limitado. Los que no puedan asistir al festejo lo podrán seguir por la retransmisión de pago a través de tauronet.tv.