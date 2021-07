David Flores, hijo de Rocío Carrasco,orgulloso portador del cheque de Olga Moreno

24-07-2021 David Flores en una imagen de archivo de Europa Press SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 24 (CHANCE)



La victoria de Olga Moreno en 'Supervivientes 2021' ha alegrado a muchos como ha defraudado a otros tantos. Acusaciones de tongo a la organización por no mostrar los porcentajes al margen, la esposa de Antonio David Flores es la legítima ganadora del concurso por dictamen de la audiencia y el ansiado cheque ya se encuentra en su poder, en el del pequeño David Flores, más bien, quien se ha erigido como orgulloso portador del mismo.



Olga Moreno ha logrado convertirse en motivo de orgullo para gran parte de la audiencia del concurso Supervivientes, y afianzarse como tal para su familia, en la que se incluyen, como ha dejado constancia en numerosas ocasiones la sevillana durante su estancia en Honduras, los hijos de su marido, Antonio David Flores, con Rocío Carrasco, Rocío y David.



Anoche, al ser proclamada ganadora como superviviente esta edición, Olga Moreno estaba pletórica, un estado del que se contagió el pequeño David. Tras abrazar en plató a su 'oa' y expresar públicamente lo que es para él, "eres la mejor persona que he conocido en mi vida", el hijo de Rocío Carrasco se unió a la celebración de tan esperada victoria con el resto de seguidores y familiares.



En pleno baño de multitudes que recibió Olga Moreno al abandonar las instalaciones de Mediaset, fue David Flores quien cogió de sus manos el codiciado cheque de 200.000 euros, convirtiéndose así en su portador oficial. Entre la algarabía y júbilo que se había formado, el joven lució con orgullo y mucha alegría el premio de su 'oa'. Tanto es así, que ya no se separó de él en toda la noche. Con mucha ilusión se lo enseñó a su hermana Rocío, a la que se abrazó sin soltar el gran polispan. Incluso accedió al hotel donde pasaría la noche cheque en mano.



Tal apego al premio nos hace pensar si no será el hijo de Rocío Carrasco el destinatario de la cifra que reste después de que Hacienda se lleve su parte correspondiente, ya que... a falta de manutención, bueno es un cheque.