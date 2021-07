Cuando Simón Bolívar recibió la ciudadanía mexicana

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participa hoy en la celebración del natalicio 238 de Simón Bolivar, en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México, 24 jul (EFE).- El Gobierno de México conmemora este sábado el natalicio del libertador de la Gran Colombia, Simón Bolívar, para estrechar lazos con sus vecinos latinoamericanos. Pero algo que pocos saben es que Bolívar recibió en 1824 la ciudadanía mexicana.

El evento, que busca dotar de una perspectiva latinoamericana los festejos del bicentenario de México, contempla la presencia de 33 países de la región y precederá una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que preside temporalmente el Gobierno mexicano.

Lo cierto es que no es mucha la relación entre México y Bolívar (Caracas, 1783), quien aunque solo estuvo una vez en este país durante su adolescencia, recibió de forma honorífica la ciudadanía mexicana tras la gesta independentista que liberó los actuales Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, Perú y Bolivia.

"Se le otorga efectivamente la ciudadanía mexicana en 1824. El diputado por Nuevo León fray Servando Teresa de Mier propone en el Congreso Constituyente que se le otorgue la ciudadanía como el más importante libertador de América junto con George Washington", explicó a Efe Alfredo Ávila, historiador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Cabe recordar que en ese momento, México había derrocado el Imperio de Agustín de Iturbide, establecido tras la independencia del país tres años antes, y estaba construyendo la República mexicana.

Cuando la nueva República estableció relaciones diplomáticas con Colombia, el entonces ministro plenipotenciario mexicano en ese país, José Anastasio Torrens, llevó a Bolívar su reconocimiento.

"No hay ningún testimonio de que lo hubiera recibido, probablemente Bolívar lo recibió como tantos otros reconocimientos que le enviaban", dijo el historiador.

Lo cierto es que Bolívar tenía mejor relación con la República que con el Imperio mexicano, puesto que "era receloso de un poderío imperial al norte de Colombia".

En aquel entonces, el Imperio mexicano y la Gran Colombia hacían frontera, puesto que Costa Rica pertenecía al primero y Panamá al segundo.

Incluso el ministro plenipotenciario de Colombia en México, Miguel Santa María, era un "republicano convencido" que "empezó a conspirar con los republicanos mexicanos para derrocar a Iturbide", dijo Ávila.

Para el primer contacto e Bolívar con México hay que remontarse mucho antes, a 1799, cuando este solo tenía 15 años

Como tantos otros aristócratas, fue enviado a Madrid para recibir formación militar pero primero su buque atracó unos días en el puerto de Veracruz, perteneciente al virreinato de la Nueva España, pues México no existía todavía.

Según una carta que Bolívar habría escrito a un pariente, aprovechó que el buque había parado para ir a visitar Ciudad de México, pero Ávila lo considera un texto "apócrifo".

"En realidad no tenemos muchos más testimonios de esto. Si estuvo en Ciudad de México, apenas habría estado un par de días", sostuvo el historiador.

El 20 de marzo, Bolívar partió hacia Santander (España) para llegar a Madrid, y no existe constancia de que regresara nunca más a México, ni tan siquiera después de haber recibido la ciudadanía mexicana.

A muchos sorprendió que Andrés Manuel López Obrador incluyera el 238 natalicio de Bolívar dentro de la maratón de eventos para conmemorar en 2021 los 200 años de la independencia de México y de los 500 años de la conquista.

"La impresión es que López Obrador recupera una idea muy tradicional del siglo XX del supuesto proyecto de unidad latinoamericana de Bolívar, que es algo presente en el discurso político de Venezuela, Colombia y México a partir de los años 30 y lo recuperó el chavismo", opinó Ávila.

Pero según el historiador, Bolívar nunca buscó "una única patria latinoamericana" sino "una alianza de países americanos en contra de la posibilidad de una reconquista europea".

Prueba de ello es que incluso invitó a Estados Unidos a este proyecto, concluyó el historiador.