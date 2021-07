Celac se reúne en México con la pandemia como tema central de la cooperación

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participa hoy en la celebración del natalicio 238 de Simón Bolivar, en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México, 24 jul (EFE).- La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) inició este sábado su reunión en la capital mexicana con la pandemia y la distribución equitativa de fármacos como tema central de la cooperación.

“La pandemia ha hecho, ha traído consigo, que si bien no se pudo avanzar en algunos temas, que eran presenciales, si logramos una cooperación", destacó al inicio del encuentro formal Marcelo Ebrard, canciller de México, que sostiene la residencia pro tempore de la región.

La cumbre ocurre mientras Latinoamérica se consolida como una de las regiones más afectadas por la covid-19, con más de 40 millones de casos y cerca de 1,35 millones de muertes.

En contraste, solo poco más de uno de cada 10 latinoamericanos cuenta con el esquema completo de vacunación, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“Si antes de la pandemia, se proponía que esta comunidad fuera el instrumento principal de cooperación de América Latina y el Caribe, compañeras y compañeros, estamos en camino sin duda de lograrlo y de consolidar el camino”, defendió el secretario de Relaciones Exteriores de México.

Aunque el organismo tenía 33 miembros originales, acudieron al encuentro representantes de 32 países tras la salida de Brasil el año pasado.

Al Palacio de Chapultepec acudieron representantes de Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica y México.

La lista la completan Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominica, San Cristóbal y Niveles, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

El canciller Ebrard destacó iniciativas como la producción y envasado conjunto de vacunas de AstraZeneca en México y Argentina para el resto de la región.

También enunció la distribución de ventiladores para pacientes de covid-19 donados por diversos países y cinco reuniones plenarias de OPS.

Asimismo, mencionó la red que organizó la Celac de especialistas para afrontar la pandemia.

"Hemos avanzado más en un año que en 20 años para integrar las agencias reguladoras que determinan qué vacunas pueden autorizarse y cuáles no", aseguró.

Al encuentro también asistieron Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y Julio Berdegué, representante en la región de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Previo a la reunión, los representantes de los países asistieron al homenaje de México por el aniversario 238 de Simón Bolívar, el libertador de América.

México aprovechó la efeméride para reivindicar su apuesta por una América unida y solidaria, en particular tras la pandemia.

“La gran lección (es) si nosotros no actuamos en conjunto y no hablamos con una sola voz, nadie se va a ocupar de nosotros, nadie va a preguntarse ‘bueno, ¿y América Latina y el Caribe ya tendrán las vacunas?’”, indicó el canciller en su discurso de la ceremonia.