Bolivia suma 67 feminicidios este año, uno de los peores para las mujeres

Fotografía de archivo que muestra activistas y familiares de víctimas de feminicidio realizan una manifestación contra la violencia machista, frente a los juzgados de El Alto (Bolivia). EFE/Martín Alipaz/Archivo

La Paz, 23 jul (EFE).- Los casos de violencia machista no ceden en Bolivia con 67 feminicidios en lo que va de este año, hasta el momento el peor en cifras luego de que en 2020 se registraran 113 sucesos, ubicando al país como uno de los más violentos para las mujeres.

Uno de los casos se registró este viernes en la ciudad de Santa Cruz, donde según informaciones preliminares, una mujer de 53 años fue asesinada presuntamente por su esposo de 63 años.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), José María Velasco, informó a medios locales que la mujer recibió varias puñaladas en su domicilio, donde también se halló el cuerpo del presunto agresor quien se habría quitado la vida tras cometer el crimen.

Un hijo de la pareja llevó a la mujer a un centro de salud, pero esta ya no tenía signos vitales.

El otro caso se reportó en la zona de Ovejuyo de la ciudad de La Paz, donde se encontró sin vida a una mujer de 24 años, quien fue atacada por su expareja de 32 años.

Según informó la fiscal de Delitos Contra la Vida, Dubravka Jordán, se presume que el agresor ingresó a escondidas al domicilio de la mujer mientras ella se encontraba en la cocina y le quitó la vida con 20 puñaladas.

Los hijos de la expareja y un primo de la víctima de 17 años presenciaron el hecho, incluso, el adolescente fue amenazado por el agresor cuando intentaron salvar a la mujer.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave Laura, confirmó que el agresor fue aprehendido por la Policía y fue puesto a disposición de la Fiscalía.

Por otro lado, el fiscal departamental de La Paz también informó que un hombre de 23 años fue sentenciado a 30 años de cárcel por el asesinato de su pareja de 24 años en febrero de 2020, quien murió por una fractura en la cabeza al caer 15 metros.

Un estudio reciente reveló que nueve de cada diez casos de feminicidios en Bolivia suceden en el entorno cercano de la víctima, en el que el principal agresor es el cónyuge y que en la mayor cantidad de los casos las mujeres murieron a causa de los golpes o traumatismos.

El estudio sobre las características de los casos de feminicidio y la respuesta del sistema de justicia fue presentado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Comunidad de Derechos Humanos y se analizaron 173 expedientes de los 323 procesos abiertos por ese delito.

Bolivia tiene en vigor desde 2013 una ley que castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, aunque las activistas aseguran que no se cumple plenamente por falta de presupuestos y personal adecuado, por lo que el Gobierno busca reformarla.