Birmania.- Los rebeldes karen aseguran que han matado a más de 180 militares birmanos desde principios de junio

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Los rebeldes de la Unión Nacional Karen han asegurado que han matado a más de 180 soldados de la junta militar golpista de Birmana desde principios de junio en un episodio más de un conflicto histórico, marcado ahora por el nuevo contexto de la asonada militar del 1 de febrero.



La Unión Nacional Karen y su brazo armado, el Ejército Nacional de Liberación Karen (KNLA, por sus siglas en inglés), son los coprotagonistas de uno de los conflictos más longevos de Asia, el que les enfrenta a las autoridades birmanas desde 1949; primero por su independencia y, desde mediados de los años 70, por la declaración de un sistema federal en el país.



En un comunicado recogido por el portal Myanmar Now, los karen han asegurado que solo en la última semana han matado a 26 militares y herido a otros 35 en la localidad de Hpapun, en su estado natal, durante los 29 enfrentamientos ocurridos entre el 15 y el 22 de julio entre las fuerzas golpistas y la Brigada 5 del KNLA.



El portavoz de la Brigada 5, el coronal Saw Kler Doh, había informado previamente de que los rebeldes mataron a 150 militares en junio y otros 10 durante la primera semana de este mes.



Los rebeldes han acusado a los militares de matar a un civil durante un bombardeo ocurrido durante uno de los enfrentamientos, y asegurado que los militares birmanos han secuestrado a varias personas de la localidad de Hpapun; la mayoría padres de jóvenes que ahora forman parte de las filas de los rebeldes. Los militares no se han pronunciado sobre estos incidentes.