Argentina.- El Circuito 'Al Aire Music' arranca en Huércal Overa con Trueno y Yeieme

La Diputación de Almería pone en marcha el ciclo de conciertos 'Al Aire Music' que arranca este sábado a las 21,30 horas en el campo de fútbol 'El Hornillo' de Huércal Overa. El primer concierto de música urbana estará protagonizado por el argentino Trueno y el almeriense Yeieme.



El circuito continúa el 1 de agosto en el campo de fútbol 7 de Fines con la actuación de Tennessee. El 5 de agosto en el aparcamiento de la Calle Jorquera de Tíjola actuará Seguridad Social. Los dos conciertos restantes serán a cargo de Tomatito, el 23 de septiembre en la plaza de Toros de Vera y el 8 de octubre en el Teatro Auditorio de El Ejido.



Según un comunicado, el rapero argentino Trueno reinó en las listas de ventas españolas a finales de febrero de 2020 antes del inicio de la pandemia. Su single 'Mamichula' en colaboración con Nicki Nicole ha sido un éxito, consiguiendo un Triple Platino y número 1 en canciones en nuestro país.



Mateo Palacios Corazzina es un rapero y freestyler argentino. Ya apuntaba maneras desde pequeño. Se presentó en vivo en diferentes ciudades y en batallas de freestyle. Esto le llevó a ser campeón de las ediciones de Red Bull Batalla de los Gallos y Freestyle Master Series en 2019.



Por su parte, el joven almeriense José Manuel Martínez Muñoz, Yeieme, es una de las grandes figuras de la música urbana actual. Su estilo, "reggaetonero" donde los haya viene fusionado con el 'trap' y el 'dancehall'. Hace dos años lanzó el disco 'Lo mío' donde hacía un recorrido por todas sus vivencias personales donde no faltaba el amor, la pasión, el desengaño, el arrepentimiento, la fiesta y las amistades.



El día que acabó un grado medio en informática de sistemas y redes tuvo muy claro que quería dedicarse a la música. Siempre le había gustado el mundo del Dj y cantar, así que hizo un curso privado de imagen y sonido y desde entonces a tope con la música.



En sus letras muestra su lado más íntimo y personal, aunque también es capaz de crear una historia inventada a modo de canción. "Mi inspiración no solo viene de cosas que me pasan, sino que también las imagino en mi mente. Una historia de un chico y una chica que lo han dejado, o el chico esta enamorado, pero ella tiene novio por ejemplo", comenta.



TENNESSEE Y SEGURIDAD SOCIAL



El grupo Tennessee que actuará el 1 de agosto en Fines tiene ya 43 años de existencia, aunque hubo un periodo que el grupo estuvo inactivo. Se llamaron en sus inicios Elvis Boys y eran muy adolescentes, con lo que actuaban en colegios e institutos. En 1980 adoptan el nombre de Tennessee. En 1984 realizan su primera gira y obtienen un gran éxito por lo que lanzan su primer disco.



En 1986 grabaron 'Hoy estoy pensando en ti', 'Esto es Du-Dua Ding Dong' en 1987 y 'Tonto por ti' en 1988. A pesar de los pocos medios y las complicaciones que tuvieron que afrontar en un primer momento (compaginar sus carreras musicales con el servicio militar obligatorio, por ejemplo), el grupo fue ganándose el favor del público, cimentando su éxito con cada nuevo disco. A finales de los 80 cambian de discográfica y graban con EMI, 'Una noche en Malibú' (1989), 'Llueve en mi corazón' (1991) y 'Sueños' (1992), vendiendo casi dos millones de discos.



Giras incansables y el agotamiento de los miembros del grupo hacen que abandonen la discográfica. Con Elite Producciones graban 'Tennessee canta a la Navidad' (1993) y 'Ya está bien' (1994). Tras este disco abandona el grupo Isidro Arenas y lanzan 'Colección privada' en 1996. Luego se marchó Gregorio García, quedando solo Amancio y Roberto que lanzan 'El efecto de la luna' en 1998.



En 2004 el grupo se vuelve a reunir, y regresan Amancio, Roberto e Isidro aunque Gregorio por motivos personales no lo hace. Esa vuelta del grupo hizo que lanzaran 'El regreso' con varios temas regrabados. Con su nuevo sello discográfico, Caravana Producciones, lanzaron 'Swing and Roll' (2009), 'Navidades a capela' (2009) y por último 'Lucky Lips' (diciembre de 2013), disco de versiones que cuenta con 12 canciones con banda y cuatro a capela.



Por su parte, Seguridad Social que actúa el 5 de agosto en Tíjola es un combo valenciano fundado a principios de los años 80 y liderado por José María Casañ, único miembro permanente en todas sus etapas. Aunque su orientación es claramente rock, Seguridad Social tiene fuertes influencias de géneros latinos y caribeños, como el reggae o el ska.



Alcanzaron su mayor época de popularidad en el primer lustro de los 90. Su mayor éxito llegó, precisamente, en 1991 con la canción 'Chiquilla', aunque también son conocidas sus canciones 'Comerranas', 'Mi rumba tarumba' o 'Quiero tener tu presencia'.



TOMATITO EN VERA Y EL EJIDO



Tomatito estará en septiembre en Vera y en octubre en El Ejido. Es uno de los artistas flamencos más reconocidos por el público y la crítica especializada y un guitarrista de dimensión internacional. Con una amplia discografía en su haber, ha obtenido seis premios Grammy en tres categorías diferentes (Flamenco, Jazz y Música Clásica).



Aparte tiene un sinfín de importantes premios: Premio Taranto de Oro (1985) Premio Lucas López (actual Trofeo Taranto) (1988), Medalla de Andalucía (1997), Premio César (2001), Premio Max de las Artes Escénicas (2004), Premio Nacional de Guitarra 2010, Premio Flamenco Radio (marzo 2019), Giraldillo Ciudad de Sevilla por la trayectoria artística de toda una vida (2018) o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2016.