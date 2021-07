AMP.- Guatemala.- La fiscal general despide al responsable anticorrupción entre investigaciones al entorno presidencial

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, ha anunciado la destitución del principal responsable de la lucha anticorrupción en el país, el fiscal especial Juan Francisco Sandoval, por cometer "vejaciones" contra su persona; una decisión rechazada por el afectado, que ha vinculado su cese a nuevas investigaciones sobre el entorno del presidente del país, Alejandro Giammattei.



"Ante la inminente desconfianza en la relación, hoy se da de baja su relación laboral", ha declarado Porras en rueda de prensa recogida por la CNN, en la que acusó a Sandoval de frecuentes abusos y de socavar su trabajo, sin dar más detalles. La abogada Carla Isidra Valenzuela le sustituirá al frente de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci).



En una conferencia que se llevó a cabo en la Procuraduría de Derechos Humanos, Sandoval rechazó las declaraciones de Porras, y explicó que en todo momento actuó de manera cordial y respetuosa hacia quien era su jefa, a la que pidió explicaciones sobre su insistencia en poner toda actuación en conocimiento del presidente Giammattei.



"Desconozco los motivos y será labor de la Fiscal General responder por qué impuso a la Feci que cualquier cuestión relacionada con el Presidente de la República, no solo se pidiera de manera cordial sino, no se podía llevar a cabo sin su visto bueno. En varias ocasiones le expresé por qué esa situación", señaló Sandoval, en declaraciones recogidas por 'Prensa Libre'.



De hecho, Sandoval indicó que había indicios de nuevas investigaciones contra funcionarios de la administración de Giammattei, por ejemplo en un caso vinculado al exministro José Luis Benito, que tuvo que desarrollarse en completo silencio dado que, denunció el ahora exfiscal "existía información que uno de los Secretarios de la Fiscal General trasladaba la información" fuera del ámbito de los implicados en las pesquisas.



El exfiscal ha asegurado que no comparte su destitución y tiene intención de apelar.



"Me voy con la frente en alto sabiendo que se quedaron muchas cosas pendientes pero que avanzamos mucho, que nuestro trabajo le permitió al pueblo de Guatemala entender, por medio del funcionamiento de la justicia cómo es que hay muchas ocasiones en donde el dinero, que tiene que servir para atender al ciudadano en su desarrollo integral no cumple con ese objetivo", ha añadido.



Sandoval trabajó en casos judiciales como "línea consolidadores", en el cual resultaron imputados el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.



La subsecretaria en funciones de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, criticó en Twitter que la salida de Sandoval "es un revés importante para el Estado de derecho". "Contribuye a la percepción de un esfuerzo sistemático para socavar a quienes se sabe que luchan contra la corrupción", ha lamentado.



También organismos internos como el Consejo Nacional Empresarial manifestó su rechazo a la decisión de la fiscal general, a la que calificó de "sin fundamento". "La impunidad y la corrupción son el más grande desincentivo de la actividad empresarial competitiva", según la nota recogida por CNN.