AMP.-Cvirus.-Miles de personas salen a la calle en Francia para protestar contra el certificado nacional de vacunación

La Policía hace uso de gases lacrimógenos en París para sofocar las marchas tras varios enfrentamientos



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Miles de personas han salido a la calle este sábado en Francia para protestar contra las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno del presidente, Emmanuel Macron, contra la pandemia de coronavirus.



Las marchas, que han tenido lugar en las principales ciudades del país, como París, Marsella, Lyon, Montpellier, Nantes y Rennes, entre otras, han sido convocadas después de que el Ejecutivo impusiera la vacunación de todos los trabajadores sanitarios y el uso de un certificado sanitario para la realización de determinadas actividades.



La Policía estima que más de 160.000 personas se han sumado a las manifestaciones a pesar del riesgo que supone de contagiarse de COVID-19. En París, donde han salido a la calle unas 11.000 personas, se han registrado enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en las inmediaciones de los Campos Elíseos, lo que ha llevado a los agentes a hacer uso de gases lacrimógenos y cañones de agua contra los manifestantes.



El ministro del Interior, Gerald Darmain, ha criticado los actos de violencia registrados en varios puntos de la ciudad, especialmente contra las fuerzas de seguridad y los periodistas y ha indicado que nueve personas han sido detenidas hasta el momento.



Además, según informaciones del diario 'Le Figaro', varios agentes han sido atacados con proyectiles. Los manifestantes, que aseguran que las protestas van dirigidas contra la obligatoriedad de tener que presentar un certificado COVID y no tanto contra la vacunación 'per se', han lamentado que dicha medida suponga un "desprecio" hacia las "libertades democráticas".



No obstante, la medida fue sometida el viernes a votación en el Parlamento, donde contó con el apoyo de 117 diputados --frente a otros 86 que votaron en contra--. Tal y como indica la norma, habrá que demostrar la vacunación para acudir a bares y restaurantes, entre otras cuestiones.



Tras partir desde la plaza de la Bastilla siguiendo la iniciativa de los 'Chalecos Amarillos', los asistentes han rechazado el llamado "pase sanitario" de Macron, que busca con esta medida incentivar la vacunación entre los más reticentes.



En Marsella, por otra parte, miles de personas han avanzado por las principales calles de la ciudad al grito de "libertad". "La libertad no se inyecta", han señalado algunos manifestantes.



Por otra parte, la cadena France Télévisions ha indicado que presentará una denuncia tras la agresión sufrida por uno de sus periodistas del canal France 2 cuando trataba de cubrir las protestas en la citada localidad.



En un vídeo difundido a través de redes sociales se puede ver a uno de los camarógrafos siendo rodeado y abucheado por los manifestantes. Poco después, un grupo de personas lo persigue por una calle adyacente. "Es intolerable", ha aseverado el director de información de la cadena, Laurent Guimier.



"Hoy en Marsella el equipo que cubría la manifestación contra el permiso sanitario fue agredido con mucha violencia. Por estar haciendo su trabajo. France Télévisions presentará una denuncia. ¡Libertad para informar!", ha señalado.