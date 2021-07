Afganistán.- EEUU destina 100 millones de dólares en ayuda de emergencia para la crisis de refugiados en Afganistán

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha autorizado este viernes 100 millones de dólares de un fondo de emergencia para atender la inminente crisis de refugiados afganos ante el avance de los talibán por todo el país.



"Dicha asistencia puede proporcionarse de forma bilateral o multilateral, según corresponda, incluso mediante contribuciones a organizaciones internacionales y mediante financiación a otras organizaciones no gubernamentales, gobiernos y departamentos y agencias de los Estados Unidos", según un comunicado de la Casa Blanca recogido por la cadena afgana Tolo News.



Mientras, Estados Unidos se está preparando para comenzar a evacuar a miles de solicitantes afganos de visas especiales de inmigración que corren el riesgo de sufrir represalias por parte de los insurgentes porque trabajaron para las fuerzas estadounidenses en Afganistán.



Se espera, en este sentido, que el primer grupo de evacuados y sus familias sean trasladados en avión antes de fin de mes a una base militar estadounidense en Virginia, dentro de un programa disponible para los afganos que actuaron como intérpretes o en otros trabajos para las fuerzas estadounidenses en Afganistán desde 2001.



En este sentido, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves un plan para permitir 8.000 visas especiales de inmigración adicionales para los afganos que trabajaban con las fuerzas estadounidenses en Afganistán.



Al mismo tiempo, países fronterizos como Tayikistán se preparan para gestionar la crisis a su modo. Sus autoridades se han declarado este viernes preparadas para alojar a un máximo de 100.000 refugiados afganos con la instalación de dos grandes depósitos de alimentos en la región meridional de Jatlon, según el jefe adjunto de Defensa Civil, Imomali Ibrohimzoda.



En este sentido, el encargado ha confirmado a Radio Free Asia (RFA) que, llegado el caso de que el número de refugiados exceda el previsto, no les quedará más remedio que pedir la entrada de grupos de ayuda.



De momento, el país ha acogido ya a 1.500 afganos en el prolegómeno de lo que podría tratarse de una llegada masiva, dado el avance de los insurgentes, y su especial interés en la conquista de puestos de control con países vecinos como Turkmenistán, Irán, Pakistán o la propia Tayikistán.



También en las últimas horas se ha dado a conocer que el Gobierno de Alemania pagará los costes de viaje de los afganos que trabajaron con el Ejército alemán en el país centroasiático y recibieron amenazas de represalias, según planes a los que ha tenido acceso la agencia de noticias DPA.



Las autoridades alemanas prevén cubrir los gastos de los billetes de avión de los afganos que colaboraron con las fuerzas alemanas y están debatiendo la posibilidad de organizar vuelos chárter de Afganistán a Alemania.



El Ministerio de Defensa de Alemania, en particular, ha instado a brindar más apoyo al personal local que asistió a las fuerzas militares alemanas durante sus misiones a lo largo de casi 20 años en ese país.