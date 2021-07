A pesar de "extraña" lesión, jamaicana Praught-Leer competirá en prueba olímpica de 1,500 metros

23 jul (Reuters) - La atleta jamaicana Aisha Praught-Leer "hará fila en Tokio" para competir en la prueba de 1,500 metros a pesar de romperse el menisco de la rodilla izquierda el domingo, una lesión que su médico dijo que necesita cirugía.

"Me rompí el menisco el domingo en el entrenamiento, un accidente extraño e impactante", escribió la atleta en su cuenta de Instagram.

"Escuché y sentí un estallido doloroso al hacer un ejercicio, pero luego procedí a hacer uno de los mejores entrenamientos de mi vida", agregó.

Una resonancia magnética confirmó el miércoles la lesión y su médico recomendó que se sometiera a una cirugía lo antes posible, pero eso no sucederá.

La atleta de 31 años estará en la prueba de 1,500 metros que se realizará el 1 de agosto.

"Haré fila en Tokio. Cuando llegue, me drenaré el líquido de la rodilla y me pondré una inyección de cortisona (esto es legal, y mi cirujano me comprende y me apoya en esto)", explicó.

La ganadora de oro en los Juegos de la Commonwealth 2018 en la prueba de obstáculos de 3,000 metros aceptó que no podría competir con su mejor habilidad debido a la lesión.

"Quiero seguir creyendo en la posibilidad de lograr los sueños salvajes que guardo en lo profundo de mi corazón. La realidad es que no sucederán en Tokio; correr con mi capacidad simplemente no es posible sobre una rodilla sin estabilidad, esta es la realidad más desafiante que he enfrentado en mi carrera", apuntó.

"Todo mi trabajo silencioso, la hermosa y duramente ganada condición física, no tiene la oportunidad de ver la luz del día. El triunfo que he visualizado tan vívidamente se ha ido en un solo paso, estoy desconsolado".

A pesar del revés, Praught-Leer dijo que representará con orgullo a su país en Tokio.

"Me verán sonriendo en Tokio con Jamaica en mi pecho porque el honor de representar a mi país es uno de los más grandes que he tenido en mi pequeña vida", finalizó. (Reporte de Omar Mohammed. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)