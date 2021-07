Viuda de Moïse promete durante funeral encontrar a los asesinos

(Bloomberg) -- El asesinado presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue sepultado el viernes en medio de pompa y temores de seguridad, al tiempo que la atribulada nación se ve sacudida por violentos disturbios dos semanas después de su asesinato.

Hablando en el funeral en la ciudad norteña de Cabo Haitiano, la viuda de Moïse, Martine, exigió justicia para su esposo y dijo que las personas que ordenaron su asesinato siguen prófugas.

“Están ahí mirándonos y escuchándonos, y esperan asustarnos”, dijo Martine Moïse sobre los asesinos de su marido. “Su sed de sangre aún no termina”.

La policía arrestó a más de 20 personas por el asesinato, en su mayoría exsoldados colombianos, pero aún no está claro quién les dio la orden.

Cabo Haitiano, la segunda ciudad más importante del país, permaneció en alerta máxima después de que el jueves, manifestantes quemaron neumáticos y bloquearon carreteras. En la ceremonia al aire libre, oficiales haitianos uniformados se pararon junto al ataúd cubierto con la bandera de Moïse mientras guardaespaldas con chalecos antibalas y armas automáticas vigilaban a la multitud.

En respuesta a los informes de disparos cerca del evento, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que la delegación estadounidense estaba “a salvo y contabilizada”. La Casa Blanca señaló en un comunicado que los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional están brindando asistencia en la investigación a las autoridades haitianas mientras buscan responsabilizar a los responsables del asesinato.

El primer ministro Henry Ariel también se vio obligado a emitir un comunicado el jueves por la noche negando que su convoy hubiera sido “emboscado” en una de las principales carreteras de Cabo Haitiano.

Henry, un neurocirujano de 71 años, lidera el país desde el martes, luego de que el asesinato del presidente el 7 de julio provocara una lucha interna por el poder.

Moïse, de 53 años, murió y su esposa resultó herida en un descarado ataque a su casa en las afueras de Puerto Príncipe.

“Conspiraron en tu contra y te sentenciaron a muerte”, dijo Martine Moïse, con el brazo todavía en cabestrillo debido a las heridas de bala que recibió. Terminó su panegírico con un compromiso renovado de buscar justicia.

“Vete en paz, mi amor”, dijo. “Vete con la sensación de logro. Nosotros haremos el resto.”

