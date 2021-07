Tenis.-JJ.OO/Tenis.- Badosa: "He dado un paso hacia adelante físicamente"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La tenista española Paula Badosa ha asegurado que ha dado "un paso hacia adelante físicamente" en los últimos tiempos y espera refrendarlo este sábado en su debut en unos Juegos Olímpicos ante la francesa Kristina Mladenovic, y ha confesado la "ilusión" que le hace "representar a España" en Tokio.



"Hemos trabajado muy bien. Vengo con mucha confianza, ganando muchos partidos y físicamente creo que he dado un paso hacia adelante, aparte de mentalmente. He mejorado en muchos aspectos. Vengo con muchas ganas, con mucha ilusión", declaró en rueda de prensa. "Una medalla sería un sueño. Vengo trabajando muy bien y la ilusión y las ganas están ahí", añadió.



La catalana describió sus primeras sensaciones en la Villa Olímpica. "Estoy flipando con la cantidad de deportistas que hay, es todo muy intenso. Estar en el comedor con todos ellos es algo muy diferente", dijo. "Representar a España por primera vez en unos Juegos es muy especial, renunciar a más descanso o a estar mejor en Estados Unidos me compensa. Representar a mi país me hace mucha ilusión", continuó.



Sobre el duelo ante la tenista gala, sabe que será "duro". "Jugamos en febrero y ya lo fue. Es una jugadora que fue 'Top 10'. Lo importante es estar centrada en mí, en mi juego, vengo preparada para lo que venga mañana", explicó, antes de hablar de su posible inclusión en el dobles mixto. "Jugar tres disciplinas diferentes es duro, y con este calor más. Esperaremos a ver qué deciden los capitanes, que escogerán la mejor pareja para intentar conseguir una medalla", expuso.



En otro orden de cosas, Badosa confesó que es "una pena" que su compatriota Rafa Nadal no pueda estar en Tokio. "Ha sido mi ídolo desde pequeña, le admiro en todos los aspectos. Es un ejemplo para todos los deportistas españoles. A mí me dio mucha pena cuando dijo que no venía, porque me hubiese gustado aprender y estar cerca de él", manifestó.



Por último, habló de su experiencia de compartir los Juegos con su amiga Sara Sorribes. "Sara es como mi hermana, nos conocemos desde los 10 años, hemos convivido juntas. Poder estar juntas en unos Juegos Olímpicos y jugando el dobles me ilusiona mucho. Estamos disfrutando la experiencia y preparadas para dar lo mejor de nosotras", concluyó.