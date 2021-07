SpaceX gana contrato de US$178M con NASA para misión en Júpiter

(Bloomberg) -- La NASA seleccionó el cohete Falcon Heavy de SpaceX de Elon Musk para lanzar su sonda científica a la luna de Júpiter Europa, que posee océanos líquidos que podrían albergar vida.

El contrato para la misión Europa Clipper, cuyo lanzamiento está previsto para octubre de 2024, tiene un valor de US$178 millones, dijo el viernes la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio en un comunicado. La luna está aproximadamente a 630 millones de kilómetros de la Tierra, y se espera que el viaje dure más de cinco años.

Europa se encuentra entre los principales esfuerzos científicos de la NASA, dada la enorme cantidad de agua salada que se encuentra debajo de su superficie helada. La nave espacial Europa Clipper producirá imágenes de alta resolución de la superficie, determinará la composición de la luna y buscará actividad geológica, indicó la NASA. Durante la misión, buscará lagos subterráneos, medirá el caparazón de la luna y determinará la profundidad y la salinidad del océano.

En los últimos años, Space Exploration Technologies Corp., con sede en Hawthorne, California, se ha convertido en el contratista favorito de la NASA, transportando carga y tripulaciones a la Estación Espacial Internacional.

Nota Original:SpaceX Lands $178 Million NASA Contract for Jupiter Moon Mission

