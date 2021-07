"Sería increíble", dice Kevin Mayer sobre un nuevo récord mundial de decatlón

El plusmarquista mundial de decatlón, el francés Kevin Mayer, considera "posible" poder conseguir un nuevo récord pero prefirió mantener un tono cauto de cara a su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, que arrancan oficialmente este viernes y donde es uno de los favoritos para el oro.

"Me gustaría ser campeón olímpico, pero ante todo quiero hacer un muy buen decatlón", afirmó a la AFP, en plena preparación para el evento.

Pregunta: ¿La medalla de oro es una obsesión para usted?

Respuesta: "Si alguien es más fuerte que yo y consigue optimizar mi potencial, aceptaré sin problema no tener el oro. Me entreno todos los días a fondo, le doy mi vida al decatlón. Me gustaría ser campeón olímpico, pero ante todo quiero hacer un muy buen decatlón. Desde 2018 es algo que no he conseguido. Es eso lo que me obsesiona, tener éxito en las diez pruebas, como hice en el Decastar de Talence (cuando logró su récord mundial en 2018, 9.126 puntos). Es prácticamente imposible, pero me gustaría acercarme".

P: Lleva dos decepciones en grandes competiciones en decatlón (Europeo de 2018, Mundial de 2019). ¿Eso está en su cabeza en estos momentos?

R: "Desde el exterior se perciben como fracasos, pero siempre conseguí recuperarme bien después. En 2018 batí el récord del mundo un mes después del Europeo y considero el Mundial de Doha (en 2019) como un aprendizaje. Nunca me quedo anclado en mis fracasos. He aprendido mucho en los últimos tiempos. Por eso estoy más tranquilo que de costumbre, porque técnicamente todo está muy, muy limpio".

P: La competición se presenta dura este año, especialmente con el canadiense Damian Werner, autor del quinto mejor total de la historia (8.995 puntos) a finales de mayo. ¿Eso le añade una presión suplementaria?

R: "Cuando tienes a los demás alrededor y sabes que vas a tener que luchar contra ellos, te olvidas del miedo y solo piensas en una cosa, en superarte. Lo prefiero. Voy a aprovechar la adversidad para ser mejor. Pero no lucho contra él. Tengo que luchar contra mí mismo para estar bien técnicamente".

P: ¿Se ve capaz de mejorar su propio récord del mundo?

R: "Eso está en un rincón dentro de mi cabeza, es una posibilidad. Pero es un sueño más que otra cosa. Si se cumple sería increíble. El decatlón es como un viaje de dos días, con tantos altos y bajos que cada vez es una nueva historia, que no esperas para nada. Intento simplemente hacer lo que hay que hacer para que sea el mejor decatlón posible. He progresado en muchas pruebas, así que es posible batir mi récord del mundo. Pero de ahí a que vaya a lograrlo, eso ya es otra cosa".

