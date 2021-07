Senadora Provoste se une a la carrera presidencial en Chile

(Bloomberg) -- La líder del Senado chileno, Yasna Provoste, se unió a la carrera presidencial este año, en tanto que su coalición de centro izquierda intenta recuperar el control del Gobierno después de cuatro años en la oposición.

Provoste, quien es miembro del partido Democracia Cristiana, confirmó sus aspiraciones en un discurso televisado y vía Twitter.

“Tenemos que ser capaces de reconstruir después de un mal Gobierno”, dijo Provoste criticando al actual presidente, Sebastián Piñera.

Los candidatos chilenos intentan aprovechar la ira de los votantes que estalló a fines de 2019 en semanas de violentas protestas y que ha derivado en un creciente rechazo de los partidos tradicionales. Provoste, de 51 años, ocupó un lugar destacado en las encuestas presidenciales incluso antes de lanzar formalmente su candidatura y forma parte de la alianza política que gobernó Chile durante gran parte de las últimas tres décadas.

Conocida por ser más radical que muchos otros en su partido, Provoste presionó a Piñera para que apoyara de una forma más directa a los pobres durante el brote de coronavirus. Como presidenta del Senado, respaldó las propuestas que han permitido que los chilenos realicen retiros anticipados de sus fondos de pensiones para aliviar el dolor causado por la recesión económica del año pasado.

El partido Democracia Cristiana no ha anunciado oficialmente si competirá en una votación primaria contra Paula Narváez, miembro del Partido Socialista, dentro de la misma coalición.

“Estoy disponible para participar en cualquier mecanismo abierto, democrático, participativo y de garantías”, dijo Provoste en su discurso.

La medida se produce días después de que el diputado Gabriel Boric, obtuviera una sorpresiva victoria sobre un contendiente más radical en una elección primaria entre los candidatos de extrema izquierda. Los analistas han dicho que Boric, que enfatiza en el diálogo político y ha obtenido buenos resultados en los debates, puede desviar votos de la coalición de Provoste.

Profesora de educación física de formación, Provoste fue nombrada ministra de Desarrollo Social por el expresidente Ricardo Lagos y luego ministra de Educación bajo su sucesora, Michelle Bachelet.

Provoste se une a un grupo de candidatos que también incluye al exministro de Gobierno Sebastián Sichel, en la centro derecha y al exdiputado de la cámara baja José Antonio Kast, en la extrema derecha. La primera ronda de las elecciones presidenciales se llevará a cabo el 21 de noviembre, con una posible segunda vuelta programada para diciembre.

Nota Original:Center-Left Candidate Jumps Into Chile Presidential Race (1)

More stories like this are available on bloomberg.com