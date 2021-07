R.Unido.- Los ingresos por servicios de Vodafone crecieron un 3,1% a nivel global en su primer trimestre fiscal

10-06-2016 Vodafone. Los ingresos por servicios de la operadora británica Vodafone entre los meses de abril y junio, correspondientes al primer trimestre de su ejercicio fiscal, alcanzaron los 9.390 millones de euros, una cifra que representa un incremento del 3,1% en comparación con la facturación contabilizada en el mismo periodo del año anterior, informó la empresa. POLITICA EUROPA ESPAÑA ECONOMIA EMPRESAS



Los ingresos por servicios de la operadora británica Vodafone entre los meses de abril y junio, correspondientes al primer trimestre de su ejercicio fiscal, alcanzaron los 9.390 millones de euros, una cifra que representa un incremento del 3,1% en comparación con la facturación contabilizada en el mismo periodo del año anterior, informó la empresa.



Al incorporar el impacto de otros ingresos, que ascendieron a 1.711 millones de euros, un 22,6% más que un año antes, la cifra de negocio de Vodafone en el primer trimestre de su ejercicio fiscal aumentó un 5,7%interanual, situándose en 11.101 millones de euros.



"Me complace informar de que hemos vuelto al crecimiento de los ingresos por servicios en Europa, así como en África", destacó el consejero delegado de Vodafone, Nick Read.



No obstante, el máximo ejecutivo de la operadora británica advirtió de que en Europa el entorno operativo y minorista "aún no ha vuelto a las condiciones normales", aunque subrayó el buen rendimiento de ingresos por servicios de la compañía.