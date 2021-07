Rosanna Zanetti nos habla del momento tan dulce que vive con David Bisbal

23-07-2021 ROSANNA ZANETTI EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Rosanna Zanetti ha vuelto a ser imagen de una conocida marca de joyas, Vidal&Vidal, y lo cierto es que la mujer del cantante está a tope con los proyectos laborales que tiene entre manos. Ahora ha creado su propia colección para esta marca, 'S.O.L de Rosanna Zanetti' y la hemos visto muy ilusionada con este proyecto. Unas joyas que reflejan muy bien la esencia de la venezolana y toda la felicidad que tiene en estos momentos.



Rosanna Zanetti asegura que no cierran la puerta a un tercer bebé en común con David Bisbal: "Mi numero siempre han sido tres, pero tengo dos muy pequeños y si nos planteamos ese tres, que lo hemos hablado, no está la ventana cerrada del todo, no sería algo inmediato. Ahora estamos con un bebé de ocho meses, vamos a vivir el momento, dedicarles el tiempo a los niños. Ahora a disfrutar de esta etapa tan linda que estamos viviendo, no descartamos un tercero, pero inmediatamente no".



Feliz por el momento que esta viviendo al lado de su marido, Rosanna asegura que no se ha perdido la magia entre ellos: "También hay etapas, con los niños muy pequeños toda la atención va para ellos y eso está bien también. Luego llega un momento en el que la rutina está establecida y vuelve la balanza de pareja, niños y familia, vas atendiendo cada aspecto de tu vida".



En cuanto al vídeo que compartieron con sus seguidores por su tercer aniversario de bodas, comenta: "Era un video que teníamos desde hace tiempo, no lo habíamos compartido y dijimos por qué no, vamos a compartir esto, nunca nadie había visto imágenes de ese día, solo fotos. Dijimos vamos a compartirlo para que vivan lo que nosotros vivimos ese día".



Afianzada en España, Rosanna sigue echando de menos su tierra, Venezuela: "Me encantaría que por lo menos fuese una opción visitar mi país, ahora mi única opción es que mi familia venga a visitarme, yo no me atrevo. Hay una situación muy difícil en Venezuela, al igual que la situación que se vive en cuba, fatal. Eso es un ejemplo para todos, para tomar conciencia".



Sobre si pronto volverá al trabajo, la mujer de David Bisbal explica: "Es un trabajo que requiere mucho tiempo, con dos niños pequeños no sé si me apetece estar todo el día fuera de casa, pero a la vez me encanta ese trabajo, estar en se ambiente laboral es muy bonito y sano, vamos a esperar que Bianca cumpla un año y ver cómo reorganizo toda mi vida, mis proyectos y mis planes personales. Los familiares los tenemos claros". Convertido en todo un terremoto, Rosanna asegura que Mateo se parece a su padre: "Un terremoto total como el padre, no para, él tiene la desfachatez de decirme a quién salió, cómo se le ocurre preguntarlo... su mamá siempre dice que David era peor".