Rocío Carrasco y Fidel Albiac viajan a Barcelona

22-07-2021 ROCÍO CARRASCO Y FIDEL ALBIAC. MADRID, 22 (CHANCE) Rocío Carrasco y Fidel Albiac han viajado hasta Barcelona después de todas las polémicas que ha originado su nuevo puesto de trabajo en 'Sálvame Diario' como defensora de audiencia. Parece que la pareja ha querido poner tierra de por medio y han querido finalizar el aislamiento que llevan pasando durante años, por eso han decidido hacer una escapada a Barcelona.



Rocío Carrasco y Fidel Albiac han viajado hasta Barcelona después de todas las polémicas que ha originado su nuevo puesto de trabajo en 'Sálvame Diario' como defensora de audiencia. Parece que la pareja ha querido poner tierra de por medio y han querido finalizar el aislamiento que llevan pasando durante años, por eso han decidido hacer una escapada a Barcelona.



Hemos aprovechado la llegada de la pareja a la estación de AVE para preguntarle a Rocío Carrasco qué opina sobre todo lo que ha dicho Amador Mohedano de ella y lo cierto es que no ha querido desmentir ni confirmar nada, eso sí, ha mostrado su cansancio: "Pues sí que dice cosas".



En cuanto a qué le ha parecido que su hija, Rocío Flores, no fuera el pasado miércoles a las instalaciones de Telecinco para recibir a Olga Moreno en la final de 'Supervivientes 2021', Rocío Carrasco no ha querido hacer ningún comentario.



Lo que nos ha llamado especialmente la atención es este viaje que ha hecho la pareja a Barcelona, podría ser que quieran ir a ver a Jorge Javier Vázquez en Barcelona ahora que está con su obra de teatro allí. Sea lo que sea, es muy palpable el cambio de actitud del matrimonio, que después de años de encierro, vuelven a salir a la vida.