Portaltic.-GRID Legends, Dead Space y Battlefield Portal protagonizan los anuncios de EA Play Live

Electronic Arts (EA) ha anunciado GRID Legends, una remasterización del 'survival horror' Dead Space y un nuevo modo que permitirá crear niveles personalizados en Battlefield 2042, junto con novedades en títulos como Apex Legends o Los Sims 4.



La compañía ha compartido las novedades sobre los títulos que llegarán al mercado en los próximos meses, en su evento 'EA Play Live', que incluyen el lanzamiento global de la expansión 'Vida en el Pueblo', de Los Sims 4, donde se anima a los jugadores a llevar una vida agreste alimentando y cuidando de animales como conejos, vacas o gallinas, y cultivando la tierra, enVillagallina de la Bolsona.



La franquicia de carreras de Codemaster regresa con GRID Legends, que incorpora una sistema de inteligencia artificial que hace más realistas los comportamientos de los oponentes e introduce nuevos escenarios con carreras en ciudades como Londres o Moscú.



GRID Legends estará disponible el próximo año para las plataformas de juego Xbox (One y Series S/X) PlayStation (4 y 5) y PC.



Apex Legends también ha compartido sus novedades, en concreto, la expansión Eclosión (3 de agosto), que introduce una nueva leyenda, Seer, un capaz de rastrear y dar caza a sus rivales, y una nueva arena que eleva el nivel de competición.



Lost in Random, un juego de EA Originals desarrollado por Zoink que sumerge al jugador en un mundo de cuento oscuro donde todos los eventos están impulsados por el azar, y donde habrá que combinar la estrategia con la aleatoriedad de las batallas basadas en dados, haciendo uso de elementos como la magia o armas como la honda. Llegará el 10 de septiembre a Nintendo Switch, PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X/S y PC en Origin y Steam.



El evento también ha mostrado la segunda temporada del juego de balón prisionero Knockout City, 'Pelea en el cine', que llevará a los jugadores a enfrentarse en un mapa que cambia constantemente e incorpora una nueva bola que ciega a los contrincantes con un líquido pegajoso.



La nueva temporada llegará el 27 de julio a PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X/S, Nintendo Switch, Origin, Steam y Epic Games Store.



EA también ha presentado Battlefield Portal, un editor de mapas que permite combinar elementos como armas, vehículos o personas, de distintos juegos de la franquicia. Este modo estará disponible para Battlefield 2042 el 22 de octubre en PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X/S y PC.



El evento también acogió el próximo proyecto de Motive: Dead Space. Este 'survival horror' vivirá una renovación con el motor Frostbite para pueda jugarse en la nueva generación de plataformas de juego.