Melina Ramírez arrasa en Instagram con estas últimas 5 publicaciones. ¡Chequéalas aquí!

Nos unen muchas cosas, entre ellas el amor por el campo y lo que soñamos aquí 😍⛰🏡🍃💚🐄🐎🐓🐕🦆 . Te amo @juanmamendozah Pd: Obvio que caí en cuenta ❤️





Las fotos que no planeamos son las más hermosas, cierto? Felices junticos hijo 💚 Te amo!





Estoy subiendo todo lo que no pude allá porque estaba muy concentrada en mi trabajo 💜 Volver a hacer lo que me apasiona después de 2 años me emociona mucho. Me dediqué a mi hijo por completo este tiempo y eso me hizo absolutamente feliz. Ahora, empiezo a retomar mi trabajo y aunque es difícil dejar a nuestros hijitos en casa (Las mamás que trabajan me entienden), también da mucha felicidad cumplir nuestros sueños profesionales. Creo que todo con equilibrio se puede lograr, Salvador me llena de fuerza para brillar, para que se sienta siempre orgulloso de su mamá 💜 Volvimos! . Vestido: @oscareina Styling: @alejandramunozg @lospremiosheat





Cuál les gusta más la 1 o la 2? 🐚🌊🐠 Feliz noche! . . 📸 @jorgesoltero @entreaguas_wearableart





Cómo prefieren las fotos, de cerquita o de lejitos? 🌸🌊 . 📸 @jorgesoltero

Melina Ramírez Serna nació en Cali, Valle del Cauca, el 22 de marzo de 1990. Es hija de Carlos Ramírez y Nora Serna. Tiene dos hermanos, Ana Carolina y Carlos. Ramírez inspiró su nombre "Melina" en el título de una de las canciones del cantante español Camilo Sesto.

Estudió Publicidad Internacional en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. La actriz y reina de belleza colombiana fue la segunda finalista del concurso Señorita Colombia 2011-2012 en 2011 y representó a su país en Top Model of the World 2012, concurso en el cual se ubicó como segunda finalista.

En el 2014 presentó la sección deportiva de Noticias RCN junto con Adolfo Pérez y el reality Sueño Fútbol de RCN Televisión. En el 2017 ingresó a Caracol Televisión para hacer presencia en la nueva temporada del reality Desafío como anfitriona de Playa Oro.