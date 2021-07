Más allá de los favoritos: gimnastas que dejarán huella en Tokio

El gimnasta filipino Carlos Yulo,con la medalla de bronce conseguida en el Campeonato del Mundo de Doha, en 2018. EPA/NOUSHAD THEKKAYIL/Archivo

Tokio, 23 jul (EFE).- Unos subirán al podio, otros no. Pero estos gimnastas que debutarán este sábado en los Juegos de Tokio dejarán su huella en la competición olímpica:

Carlos Yulo: Único gimnasta filipino que ha ganado medallas mundiales: bronce y oro en suelo en 2018 y 2019.

Artem Dolgopyat: Miembro del Ejército Israelí, es uno de los pocos capaces de hacer un triple mortal hacia atrás en el ejercicio de suelo.

Daniel Corral: Tuvo altibajos anímicos tras no clasificarse para las finales en Río 2016. Tras dos años retirado, regresó en 2018. Aprovechó la cuarentena para escribir un libro sobre su filosofía vital y sus herramientas para salir adelante.

Rhys McClenaghan: Ha competido tanto para Irlanda como para Irlanda del Norte. Tras el despido de su entrenador en Bangor, se preparó solo durante un tiempo en el jardín de su casa hasta que las autoridades de Dublín le becaron.

Samir Ait Said: El especialista francés en anillas se rompió la tibia y el peroné durante su ejercicio de salto en los Juegos de Río. Abanderado de Francia, presenta un elemento nuevo para que le pongan su nombre.

Marian Dragulescu: A sus 40 años el rumano participará en Tokio en sus quintos Juegos Olímpicos. Sus tres medallas las ganó en Atenas 2004.

Uche Eke: Nacido y formado deportivamente en Estados Unidos, eligió competir por Nigeria, el país de su padre. Será el primero de esta nacionalidad en la gimnasia olímpica. Es ingeniero de computación.