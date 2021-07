MARIO BAUTISTA revoluciona Instagram con estas últimas 5 fotos. ¡No te las pierdas!

MARIO BAUTISTA (@mariobautista) ha causado furor en Interne con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 198.493 de interacciones entre sus seguidores.

LOADING…. 🔋🔋🔋 están listos para el futuro? 😛😛😛





Que te me pasas por la mente otra vez 💭💔 Ya escucharon nuestro nuevo tema junto a mis hermanos @lyanno y @llane ? Si no, corran a reproducirlo alv🍾🪐🎶🖤 LINK EN MI BIO 🔝🔝🔝





No están listos para todo lo que se viene !!!! el futuro se está cocinando y el combito y yo estamos ready pa partir 🔥‼️💯🙌🏻





Solo tropieza quien avanza 👣





PREPÁRENSE PARA EL SIGUIENTE SHOW QUE VENIMOS CON TODOO Y MÁS !!!! 🚨 🚨 🚨 Thanks @mishagabriel and @maho_udo for trusting in me and my project, LETS MAKE MAGIC ✨🔝✨

Nacido el 5 de marzo de 1996 en la Ciudad de México, Mario Alberto Bautista Gil se hizo famoso por una serie de videos que compartió a través de YouTube interpretando varios temas de diversos autores.

El artista mexicano, creció en una familia con conexiones musicales, es hijo de la cantante Gloria Gil perteneciente al dueto de Gloria y Noemi Gil. Gloria se casó con Carlos Bautista, quienes además de Mario tuvieron dos hijos más Luis Daniel Bautista Gil y Juan Carlos Bautista Gil. También el intérprete es primo de la artista pop Fey. Tras el éxito de sus vídeos en YouTube decidió incursionar en otros medios digitales como Vine, misma que dejó de funcionar en 2016.

Con el uso de este medio el cantante emergente logró llegar a más de 100 mil seguidores. Decidido a ganarse un lugar en el medio artístico, Mario Bautista comenzó a compartir su propio contenido musical en la plataforma de YouTube y demás redes sociales que, igualmente fueron apreciados por la audiencia y se enfocó en la música como una carrera de tiempo completo.

En el año 2014 comenzó también a realizar presentaciones en vivo y fue artista soporte de Austine Mahone en su concierto en El auditorio Telmex en Guadalajara, igualmente fue telonero de The Wanted en el estadio La Arena Monterrey, en un concierto que realizó este grupo en el Pepsi Center y en el Auditorio Telmex.

Mario Bautista debuta formalmente en el medio artístico el 12 de noviembre de 2014, con su nuevo sencillo promocional llamado «Ven a Bailar» la canción formó parte de la banda de sonido de la telenovela Isa TKM, fue escrita por el mismo cantante y publicada con el sello de Sony Music. El 21 de agosto 2015 lanzó su segundo sencillo promocional denominado «Si me das tu corazón», que sirvió de entrada para su primer concierto en el Teatro Diana en Guadalajara.

Con el respaldo de la casa discográfica de Warner Music México, presentó su primer álbum de estudio Aquí estoy, el cual contiene 11 temas escritos en su mayoría por el cantante, las canciones que más se destacaron fueron «Sin tu amor» que tuvo como artista invitado a Elijah King. El debut estuvo en varias radios de Estados Unidos y México. En 2017, participó en el estreno de MTV Clickbait, un programa de televisión conducido por Daniel Bautista y un año después lanzó su segundo proyecto discográfico llamado Otra Órbita.