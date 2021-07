margaritarosadefrancisco arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

margaritarosadefrancisco (@margaritarosadefrancisco) publicó en las últimas horas varias publicaciones en su perfil de Instagramde las que nadie deja de hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 106.194 de interacciones entre sus aficionados.

Los posts más populares son:





Cholo se tiró la entrevista.





“Déjala que siga”, dice Héctor Lavoe.





Empecé a colaborar en un canal de Youtube que se llama “Palabras Mayores” dirigido por Pablo Bohórquez (en el buscador pongan: Palabras Mayores Pablo Bohórquez ¡para que no los conduzca a Carlos Antonio Vélez!), gran activista en favor de los derechos humanos. Me encontré su canal por casualidad, buscando fuentes de información no oficiales sobre la gravísima situación que atraviesa Colombia. Me gustaron tanto los contenidos (ojalá lo exploren, háganse ese favor), que yo misma le escribí pidiéndole que me dejara hacer algo ahí, así fuera solo repartir tintos mientras hace sus entrevistas. “Quiero servir para algo más que ser una «figura del entretenimiento»”, le dije. Este momento tan duro necesita más atención y menos distracción de nuestra parte. He comenzado a conversar con personas extraordinarias, líderes sociales que trabajan en el anonimato por las comunidades olvidadas por este Estado. Estoy aprendiendo como nunca de este hombre y sus impecables investigaciones, documentales y entrevistas, al mismo tiempo que continúo con mi carrera de filosofía en la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. ¡Entro a quinto semestre! Les voy a dejar el link del canal en mi perfil. Ojalá que las marchas de hoy sean pacíficas, que los jóvenes no se dejen provocar y que identifiquen a quienes vandalizan. Abrazos a todos. ¡Suscríbanse a Palabras Mayores y así me acompañan a visibilizar personas valiosas!





Esta mujer, Maritzé Trigos Torres, es de las personas más extraordinarias que alguien puede encontrarse en el camino. La conocí por Pablo Bohórquez en su canal de YouTube. El enlace de mi conversación con ella se los dejo en el perfil. Conózcanla, por favor. ¡Palabras Mayores!





#istandfortrees @standfortrees.es Aquí aceptando el desafío de mi @marcelacardenasb. Salvemos los bosques del Pacífico. Invito a @mcarvajal28 y a todos los que quieran posar al lado de un árbol en esta postura poderosa. @bombaestereo

Margarita Rosa de Francisco Baquero (Cali, 8 de agosto de 1965)​ es una actriz, cantante, escritora, compositora y presentadora colombiana, conocida por su papel protagónico en las telenovelas Café con aroma de mujer, Gallito Ramírez, La madre, Los pecados de Inés de Hinojosa y La Caponera. También ha sido la presentadora del reality Desafío.

Es hija del músico, cantante y actor vallecaucano Gerardo de Francisco y de la diseñadora de modas Mercedes Baquero. También es hermana del presentador Martín de Francisco. En 1981 hizo su debut en el cine en la película Tacones. Posteriormente se mudó a Nueva York para estudiar inglés​ y en 1984 fue elegida como modelo del año.

En 1986 hizo su debut en la televisión interpretando a la "Niña Mencha" en la telenovela Gallito Ramírez, dirigida por Julio César Luna. Allí conoció a Carlos Vives,​ con quien contrajo matrimonio el 20 de agosto de 1988.

Margarita Rosa ha tenido una gran participación como columnista en la Revista Cromos, donde, por ejemplo, cuenta sobre el día de su matrimonio con su compañero de telenovela, Carlos Vives; también escribió en el periódico El Espectador y con más trayectoria en el periódico El Tiempo, de Colombia.