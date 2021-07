Los Angelinos retrasan hasta el lunes la apertura de Ohtani

En la imagen, el japonés Shohei Ohtani de los Angelinos de Los Angeles. EFE/John G. Mabanglo/Archivo

Minneapolis (EE.UU.), 22 jul (EFE).- La vuelta del jugador estelar japonés Shohei Ohtani al montículo con los Angelinos de Los Angeles no se dará hasta el próximo lunes y será cuando el equipo regrese a su campo del Angel Stadium, el próximo lunes.

Sus rivales serán los Rockies de Colorado, uno de los peores equipos de la Liga Nacional.

Ohtani pudo haber hecho su salida el domingo con cinco días de descanso, tras completar seis entradas en blanco el lunes, pero los Angelinos quisieron darle un día extra de descanso. El club aún no ha determinado quién abrirá el domingo.

"El plan es mantener a Ohtani con seis días de descanso", valoró el manejador de los Angelinos, Joe Maddon. "Seguimos descifrando cómo será el domingo. Lo tendremos definido en los próximos días".

Ohtani, de 27 años, ha hecho 14 aperturas en la temporada y suma registro de 4-1 con efectividad de 3.21 y 95 ponches en 73 entradas. Pero le ha ido mejor en casa, con un promedio de carreras limpias de 1.87 en ocho salidas, comparado a 5.16 por la carretera.

Aún no se ha subido a la loma tras cuatro días de descanso. Ha hecho cinco aperturas con cinco días y nueve con seis. Tiene efectividad de 2.61 con cinco días y 3.64 con al menos seis.

Ohtani comenzó la serie de cuatro ante Minnesota con promedios de .274/.361/.679 y la mayor cantidad de jonrones en las Mayores con 34.